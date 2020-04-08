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Врачи назвали признаки того, что вы уже переболели коронавирусом

STYLERКоронавирус    08.04.2020 - 10:44
Врачи назвали признаки того, что вы уже переболели коронавирусом
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус часто выражается незначительными симптомами, из-за чего многие люди не обращаются к врачу

Коронавирус может проявляться бессимптомно или же по своим признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Поэтому людей, которые уже переболели COVID-19 может быть гораздо больше, чем говорит официальная статистика. Некоторые специфические симптомы способны указать, что вы уже перенесли коронавирус. Что о них известно - читайте в материале Styler.

Так, по данным ученых из Оксфордского университета, существует пять "легких" симптомов (не температура, сухой кашель и озноб), которые могут говорить о том, что это коронавирус.

Потеря обоняния

Одним из самых распространенных симптомов является потеря обоняния. Эти данные подтвердили, как зарубежные, так и украинские специалисты. Как выяснили ученые, некоторые клетки в носу содержат белки, по которым штамм SARS-CoV-2 и бьет в первую очередь. Именно так инфекция и проникает в организм. Такие люди становятся "отличными" разносчиками инфекции, так как часто не понимают, что больны.

Боль в животе

У некоторых пациентов боль в животе может быть самостоятельным симптомом. Но иногда она может означать развитие пневмонии в нижних долях легких. Поэтому к такому симптому нужно отнестись внимательно.

Диарея

Такой симптом был выявлен по результатам исследований китайскими учеными. Так, в Ухане у половины из первых 204 обследованных пациентов был выявлен такой симптом.

Конъюнктивит

У ряда пациентов с COVID-19 проявлялся легкий фолликулярный конъюнктивит. Он может выражаться в налитых кровью глазах, жжением в области глаз, скоплением гноя, который прилипает к ресницам, зудом в глазах.

Усталость

Чувство необычайно сильной усталости также может быть симптомом коронавируса. Стоит обратить внимание на этот симптом, если это чувство не является следствием переутомления.

Отметим, что ранее доктор Комаровский не исключил, что коронавирусом можно переболеть не зная об этом. Он порекомендовал тем, кто хочет убедиться, сдать анализы на антитела к вирусу, но сделать это лучше, когда закончится пик пандемии.

Мы также писали, что ученые сделали значительный прорыв в изобретении лекарства от коронавируса.

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