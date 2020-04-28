Інфекціоніст з Києва висловилася про незворотні наслідки COVID-19 (відео)

Коронавірус COVID-19 загрожує ускладненнями і наслідками, які, за деякими даними, можуть залишитися з людиною на все життя. Лікар-інфекціоніст з Києва прокоментувала спостереження західних колег. Що кажуть медики з України, Китаю і США про наслідки коронавіруса - в матеріалі Styler.

Людмила Мінова, завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні, каже, що в Україні з лікарень часто виписують пацієнти, які клінічно видужали. У них вже немає температури, кисневої недостатності або гострої пневмонії, але тривалий час вони можуть бути носіями вірусу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У таких випадках лікарі радять обов'язково самоізолюватися і бути під наглядом сімейного лікаря, ще кілька разів здати аналізи. Але тільки після повторного ПЛР-аналізу можна сказати, що людина видужала.

"Деякий час ще спостерігаються зміни з боку легень. При тяжкому і середньотяжкому перебігу пневмонії легені відновлюються через декілька тижнів і до місяця", - каже лікар та додає, що такі пацієнти відчувають слабкість, зберігається кашель, вони не можуть вести звичний спосіб життя, працювати.

З приводу хронічних наслідків, лікар каже, що іноді у людини може бути загострення вже після одужання. Але поки не зовсім вивчено, це повторне зараження або ж загострення.

"Вірус новий, невідомий, він тільки вивчається", - резюмувала лікар, порадивши українцям дотримуватись карантинних заходів.

Зазначимо, що лікарі з США та Китаю дійшли до невтішного висновку, що ураження організму можуть бути дуже серйозними. Кардіолог з США Джозеф Бреннан висловив думку, що коронавірус призводить до довгострокових наслідків для організму, і вони можуть бути незворотними.

Наприклад, у деяких пацієнтів, які перемогли коронавірус, виникає зниження функції легенів на 20-30%. Про це розповів лікар з Гонконгу, Оуен Цанг Так-інь. До такого висновку він прийшов після спостереження за пацієнтами, що виписалися з лікарні в середині березня.

Лікарка з Олександрівської лікарні розповіла про наслідки коронавіруса (відео: ТСН)

Ще одне дослідження китайських учених говорить, що у деяких одужавших спостерігалося зниження функції печінки, а у 12% з групи пацієнтів, обраної для дослідження, виявлялася серцева недостатність навіть після одужання. Лікарі вважають, що такі наслідки пов'язані з тим, що при COVID-пневмонії знижується насичення організму киснем.

Медики припускають, що деякі пацієнти після COVID-19 можуть страждати від тривалого ураження легенів. Наприклад, родич нового штаму коронавіруса SARS-CoV, що викликав епідемію атипової пневмонії у 2002-2003 роках, призвів до ураження легень у третини пацієнтів. З порушеннями роботи дихальної системи багато з них жили протягом наступних 15 років.

А ряд пацієнтів, що перенесли Близькосхідний респіраторний синдром MERS у 2013-му, викликаний ще одним штамом коронавіруса, страждають від рубцювання (фіброзу) легенів.

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