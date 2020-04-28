Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство откроет 280 продовольственных рынков в стране до конца недели

Пандемия коронавируса продолжает распространяться в Украине и мире. В Кабмине обещают до конца недели открыть продовольственные рынки и допускают преждевременное снятие значительных транспортных ограничений, а в мире не спешат отменять карантин и предупреждают об экономической катастрофе. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 28 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

инфицированы коронавирусом в стране 9009 человек

скончались от осложнений 220 украинцев

Кабмин откроет продовольственные рынки до конца недели

запуск транспорта может произойти быстрее, чем запланировано властями

режим самоизоляции останется после открытия границ

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине заразились коронавирусом за последние сутки 392 человека, подтверждены 11 новых летальных случаев. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 110 больных. Всего по данным Минздрава, инфицированы COVID-19 в стране 9009 пациентов, скончались от болезни 220 украинцев, вылечились 864. Среди заразившихся высокая доля медицинских работников 1749 и детей 614. Также растет количество больных коронавирусом в армии. Медицинские силы ВСУ сообщают о 44 случаях заражения военнослужащих.

Для того, чтобы контролировать ситуацию с распространением болезни в ближайшее время почти полмиллиона украинцев пройдут тестирование на коронавирус. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в стране начнут делать 10 тыс ПЦР-тестирований ежесуточно. Кроме того, в медицинском ведомстве изучается вопрос наличия иммунитета к COVID-19 в Украине, для этого врачи намерены ввести использование в практике ИФА-тестов. Для противодействия обострению ситуации с коронавирусом и борьбе с последующими пандемиями Минздрав закупит в госрезерв средства индивидуальной защиты медиков: костюмы биозащиты, маски, респираторы.

Снятие карантина в стране

План правительства по снятию карантина вызвал неоднозначную реакцию в обществе и бизнесе. Представители городских властей сразу трех областных центров Львова, Днепра и Ивано-Франковска обратились в Кабмин с просьбой разрешить работу малого и среднего бизнеса, открыть городские рынки. В Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста. В Окружной суд Киева поданы 22 иска граждан по поводу карантинных ограничений. Мэр столицы Виталий Кличко также высказал ряд замечаний к плану.

На совещании в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в среду на заседании рассмотреть вопрос открытия 280 крытых продовольственных рынков до конца недели. "Продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - заявил глава государства Владимир Зеленский. Также у президента сообщили о массовых нарушениях карантина в выходные. 13 тысяч человек посетили кладбища несмотря на запрет и перенос поминальных дней.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко допускает завершение карантина значительно быстрее, чем предполагается в плане Кабмина. "Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко. Данные этапы снимают значительные транспортные ограничения в стране, в том числе предполагают запуск метро Киева, Днепра, Харькова. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, после 12 мая заработают городские, пригородные и междугородние сообщения. Речь идет об автомобильном и железнодорожном транспорте. По его словам, после открытия границ продолжит действовать режим самоизоляции, предполагающий после возвращения на родину 14-дневный карантин.

В случае резкого увеличения заболевших в Кабмине допускают ужесточение карантина. "Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены", - заявил премьер Шмыгаль.

В Украину из Майами прилетели спецрейсом 259 наших сограждан. Как утверждают в Мининфраструктуры до 10 мая подобные рейсы запланированы из 26 городов мира.

Борьба с пандемией в мире

В мире заражены коронавирусом более 3 млн человек, скончались от осложнений инфекции 207 тыс, вылечились 882 тыс пациентов. Наибольшее количество жертв зафиксировано в США 55,4 тыс, инфицированы почти 1 млн граждан страны, 15 тыс находятся в критическом состоянии. Серьезнейший удар нанесен экономике, начало выздоровления которой планируется не ранее конца лета. По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, власти страны вливают триллионы долларов для спасения экономики государства.

В Великобритании зафиксированы 413 смертей за сутки от коронавируса. Это наименьший показатель с прошлого месяца. На ожидавшееся заявление правительства об "изменениях в ранее введенных ограничениях" вышедший первый день после болезни премьер Борис Джонсон сказал: "Мы просто не можем сейчас сказать, как быстро или медленно или даже когда эти изменения будут сделаны, хотя, конечно, правительство скажет об этом гораздо больше в ближайшие дни. Мы также должны признать риск повторного скачка, риск потерять контроль над вирусом и допустить распространение эпидемии на прежнем уровне, потому что это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу".

Во Франции также зафиксировали самый низкий показатель летальных случаев от коронавируса за минувшие 5 недель. За сутки умерли от осложнений 242 француза. В целом по стране зафиксировано 22856 летальных случаев.

Количество заразившихся в Германии выросло до 155 тыс, умерли за сутки 140 больных. За все время пандемии в стране умерли 5750 инфицированных, 114 тыс выздоровели.

Стремительный рост числа зараженных также зафиксирован в России. Страна заняла 9-е место по количеству больных COVID-19. На данный момент болеют коронавирусом 87 тыс россиян, 794 умерли.

В Литве власти позволили открыться кафе, салонам красоты и музеям. Единственным условием является дистанция между людьми более 2 метров и отсутствие групп более 2-х человек в общественных местах.

В Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что для борьбы с пандемией его стране не нужен карантин. Он напомнил, что Беларусь чуть ли не единственное государство в Европе, не закрывавшее своих границ и не запрещавшее гражданам посещать церкви.