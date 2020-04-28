Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 апреля

Правительство откроет 280 продовольственных рынков в стране до конца недели
Пандемия коронавируса продолжает распространяться в Украине и мире. В Кабмине обещают до конца недели открыть продовольственные рынки и допускают преждевременное снятие значительных транспортных ограничений, а в мире не спешат отменять карантин и предупреждают об экономической катастрофе. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 28 апреля - в материале РБК-Украина.
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Статистика заболеваемости по Украине
В Украине заразились коронавирусом за последние сутки 392 человека, подтверждены 11 новых летальных случаев. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 110 больных. Всего по данным Минздрава, инфицированы COVID-19 в стране 9009 пациентов, скончались от болезни 220 украинцев, вылечились 864. Среди заразившихся высокая доля медицинских работников 1749 и детей 614. Также растет количество больных коронавирусом в армии. Медицинские силы ВСУ сообщают о 44 случаях заражения военнослужащих.
Для того, чтобы контролировать ситуацию с распространением болезни в ближайшее время почти полмиллиона украинцев пройдут тестирование на коронавирус. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в стране начнут делать 10 тыс ПЦР-тестирований ежесуточно. Кроме того, в медицинском ведомстве изучается вопрос наличия иммунитета к COVID-19 в Украине, для этого врачи намерены ввести использование в практике ИФА-тестов. Для противодействия обострению ситуации с коронавирусом и борьбе с последующими пандемиями Минздрав закупит в госрезерв средства индивидуальной защиты медиков: костюмы биозащиты, маски, респираторы.
Снятие карантина в стране
План правительства по снятию карантина вызвал неоднозначную реакцию в обществе и бизнесе. Представители городских властей сразу трех областных центров Львова, Днепра и Ивано-Франковска обратились в Кабмин с просьбой разрешить работу малого и среднего бизнеса, открыть городские рынки. В Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста. В Окружной суд Киева поданы 22 иска граждан по поводу карантинных ограничений. Мэр столицы Виталий Кличко также высказал ряд замечаний к плану.
На совещании в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в среду на заседании рассмотреть вопрос открытия 280 крытых продовольственных рынков до конца недели. "Продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - заявил глава государства Владимир Зеленский. Также у президента сообщили о массовых нарушениях карантина в выходные. 13 тысяч человек посетили кладбища несмотря на запрет и перенос поминальных дней.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко допускает завершение карантина значительно быстрее, чем предполагается в плане Кабмина. "Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко. Данные этапы снимают значительные транспортные ограничения в стране, в том числе предполагают запуск метро Киева, Днепра, Харькова. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, после 12 мая заработают городские, пригородные и междугородние сообщения. Речь идет об автомобильном и железнодорожном транспорте. По его словам, после открытия границ продолжит действовать режим самоизоляции, предполагающий после возвращения на родину 14-дневный карантин.
В случае резкого увеличения заболевших в Кабмине допускают ужесточение карантина. "Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены", - заявил премьер Шмыгаль.
В Украину из Майами прилетели спецрейсом 259 наших сограждан. Как утверждают в Мининфраструктуры до 10 мая подобные рейсы запланированы из 26 городов мира.
Борьба с пандемией в мире
В мире заражены коронавирусом более 3 млн человек, скончались от осложнений инфекции 207 тыс, вылечились 882 тыс пациентов. Наибольшее количество жертв зафиксировано в США 55,4 тыс, инфицированы почти 1 млн граждан страны, 15 тыс находятся в критическом состоянии. Серьезнейший удар нанесен экономике, начало выздоровления которой планируется не ранее конца лета. По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, власти страны вливают триллионы долларов для спасения экономики государства.
В Великобритании зафиксированы 413 смертей за сутки от коронавируса. Это наименьший показатель с прошлого месяца. На ожидавшееся заявление правительства об "изменениях в ранее введенных ограничениях" вышедший первый день после болезни премьер Борис Джонсон сказал: "Мы просто не можем сейчас сказать, как быстро или медленно или даже когда эти изменения будут сделаны, хотя, конечно, правительство скажет об этом гораздо больше в ближайшие дни. Мы также должны признать риск повторного скачка, риск потерять контроль над вирусом и допустить распространение эпидемии на прежнем уровне, потому что это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу".
Во Франции также зафиксировали самый низкий показатель летальных случаев от коронавируса за минувшие 5 недель. За сутки умерли от осложнений 242 француза. В целом по стране зафиксировано 22856 летальных случаев.
Количество заразившихся в Германии выросло до 155 тыс, умерли за сутки 140 больных. За все время пандемии в стране умерли 5750 инфицированных, 114 тыс выздоровели.
Стремительный рост числа зараженных также зафиксирован в России. Страна заняла 9-е место по количеству больных COVID-19. На данный момент болеют коронавирусом 87 тыс россиян, 794 умерли.
В Литве власти позволили открыться кафе, салонам красоты и музеям. Единственным условием является дистанция между людьми более 2 метров и отсутствие групп более 2-х человек в общественных местах.
В Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что для борьбы с пандемией его стране не нужен карантин. Он напомнил, что Беларусь чуть ли не единственное государство в Европе, не закрывавшее своих границ и не запрещавшее гражданам посещать церкви.