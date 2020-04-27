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Появилось важное предупреждение о масках: так носить их нельзя

STYLERКоронавирус    27.04.2020 - 19:18
Появилось важное предупреждение о масках: так носить их нельзя
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Как правильно защитить себя от коронавируса при помощи маски - в материале Styler

Коронавирус COVID-19 атаковал больше трех миллионов людей во всем мире. Украинцы уже привыкли к обязательному масочному режиму, и многие шьют защитные средства себе сами, либо заказывают у знакомых, в ателье на дому. Но в некоторых случаях такую маску нужно срочно заменять, в каких именно - читайте в нашем материале.

Такая маска, по стандартам ВОЗ не обеспечивает 100% защиты от проникновения вирусов, но она может уберечь вас от прикосновений к лицу, да и в магазин в такой маске точно пустят. Но главным преимуществом тканевой маски является то, что она многоразовая.

Врачи рассказали, как правильно использовать самодельные тканевые маски, чтобы защита при их ношении была максимально эффективной.

Такую маску нужно обязательно стирать после каждого использования. Кроме того, самодельную тканевую маску нельзя носить после того, как она станет влажной. Ее нужно сразу же заменить.

Если не соблюдать эти важные правила, коронавирус можно подхватить просто прикоснувшись к маске.

После того, как вы сняли маску, руки нужно тщательно вымыть с мылом либо же обработать антисептиком. Маску необходимо простирать в мыльном растворе, а затем полностью высушить. Можно ко всем еще и проутюжить ее с отпариванием. Тогда защита при ношении такой маски будет по максимуму эффективной.

Ранее мы писали, какие маски запрещено носить в Украине после усиления карантинных мер с 6 апреля.

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