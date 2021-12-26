Иней на окнах: Укрзализныця попала в скандал из-за отсутствия отопления в вагоне

В подтверждение своих слов девушка опубликовала фото, на котором видно, что на градуснике в вагоне всего лишь +12.

Укрзализныця попала в скандал из-за холода в вагоне (фото: facebook.com/Надежда Ганина)

Отметим, что по правилам, температура воздуха в холодное время в поездах должна составлять 20 градусов тепла. При этом возможны небольшие колебания на 2 градуса в разные стороны. То есть, температура не должна быть ниже или выше 18-22 градусов тепла.

Надежда также опубликовала фото окна, на котором виден иней внутри вагона.

Укрзализныця попала в скандал из-за холода в вагоне (фото: facebook.com/Надежда Ганина)

"Укрзализныця что это такое? Отопления нет! Я уже полтора часа еду так в "фирменном". Уже оформляла жалобу о направлении 779 год назад! Ничего не изменилось. Через раз такая ерунда. Сколько я должна писать и звонить, чтобы ситуация как-то изменилась? Где качество услуг?" - написала возмущенная пассажирка.