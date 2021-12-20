В поезде УЗ разразился скандал: продавали одинаковые билеты

Укрзализныця снова очутилась в центре скандала. На этот раз с поездом Рахов - Одесса, билетов на который продали больше, чем мест в плацкартном вагоне. Таким образом люди купили билеты на одно и то же место, то есть одинаковые

Что случилось

Инцидент произошел 19 декабря, на поезде № 026, маршрутом Рахов - Одесса. Дело в том, что в 5-м вагоне на 46, 47, 48, 49 и 50-е места продали по два одинаковых билета.

Пассажиры в негодовании подали жалобу в Укрзализныцю.

Проводник выдвинул версию, что сбой связан с отмененным накануне поездом. Он пообещал связаться с начальником состава и рассадить пассажиров. Среди некоторых пассажиров, которые купили одинаковые билеты, есть и дети.

В "Укрзализныце" до этого сообщили, что к праздникам они не только назначили дополнительные поезда, но и увеличили периодичность, а также добавили больше вагонов и продлили маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.