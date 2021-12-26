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Іній на вікнах: Укрзалізниця потрапила в скандал через відсутність опалення у вагоні

Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця знову потрапила в скандал. Цього разу він пов'язаний з низькою температурою в поїзді "Інтерсіті" №779, який їхав з Сум до Вінниці. У вагоні не працювало опалення.

Про цей неприємний інцидент розповіла пасажирка поїзда Надія Ганіна на своїй сторінці в Facebook.

На підтвердження своїх слів дівчина опублікувала фото, на якому видно, що на градуснику у вагоні всього лише +12.

Укрзалізниця потрапила в скандал через холод у вагоні (фото: facebook.com/Надежда Ганіна)

Зазначимо, що за правилами, температура повітря в холодну пору в поїздах повинна становити 20 градусів тепла. При цьому можливі невеликі коливання на 2 градуси в різні боки. Тобто, температура не повинна бути нижче або вище 18-22 градусів тепла.

Надія також опублікувала фото вікна, на якому видно іній всередині вагона.

Укрзалізниця потрапила в скандал через холод у вагоні (фото: facebook.com/Надежда Ганіна)

"Укрзалізниця що це таке? Опалення немає! Я вже півтори години їду так в "фірмовому". Вже оформляла скаргу про направлення 779 рік тому! Нічого не змінилося. Через раз така дурня. Скільки я повинна писати і дзвонити, щоб ситуація якось змінилася? Де якість послуг?" - написала обурена пасажирка.

Нагадаємо, Укрзалізницю висміяли за "рудимент старої епохи", на який страшно дивитися.

Раніше в поїзді Укрзалізниці вибухнув скандал через продаж однакових квитків.

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