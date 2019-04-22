Инаугурация Зеленского: как и когда пройдет церемония

По предварительным результатам выборов президента Украины, Владимир Зеленский с большим отрывом побеждает Петра Порошенко.

Многих украинцев уже интересует, где и когда пройдет инаугурация президента Украины. Стоит при этом отметить, что официально Центризбирком результаты второго тура должен объявить не позднее 4 мая.

Styler собрал главную информацию о том, как должна проходить инаугурация и присяга президента Украины.

Когда пройдет инаугурация президента

Инаугурация – важная торжественная процедура, которая проходит во время вступления в должность президента Украины и вступления в ряд других государственно важных должностей. В этот раз 3 июня 2019 года определено крайней датой проведения инаугурации нового президента.

Напомним, ранее у Зеленского уже назвали ориентировочную дату инаугурации. Об этом РБК-Украина рассказал один из представителей команды Зеленского. По словам собеседника, этой датой может стать 28 мая.

Известно, что до 1 мая 2019-го года Центральная избирательная комиссия должна установить официальные результаты выборов президента и обнародовать их. Стоит заметить, что церемония и в целом вся процедура инаугурации законодательно не закреплена. Но при этом определенные нормы по этому поводу можно найти в Конституции Украины и законе о Регламенте Верховной Рады. С момента, как Украина стала независимым государством, сформировались свои правила процедуры.

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Как правило, Верховная Рада назначает специальное торжественное заседание по поводу принесения присяги новоизбранным президентом Украины. Но при этом народные депутаты могут изменить место проведения инаугурации.

Инаугурация в деталях: как проходит церемония

Дату и время проведения инаугурации должны определить депутаты Верховной Рады по согласованию с новоизбранным президентом. Если вдруг случится так, что получить нужных 226 голосов нардепов не получится, то дату и время должен назвать глава парламента.

К слову, он же должен открыть торжественное заседание. Если он отсутствует, то заседание должен открыть первый вице-спикер или вице-спикер.

К участию в таком торжественном заседании приглашают главу Центризбиркома, главу Конституционного суда и других официальных лиц. Их списки спикер парламента буде согласовывать с новоизбранным президентом и главой КС.

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Так сложилось в украинской традиции, что президенты принимают присягу, положив руку на Пересопницкое Еванглие. Но это, кстати, не является обязательным атрибутом церемонии.

Во время церемонии новый президент приносит присягу, положив одну руку (по желанию) на Пересопницкое Евангелие, а другую – на Конституцию Украины. Затем он подписывает текст присяги, который дает главе Конституционного суда, а тот в свою очередь отдает его главе Верховной Рады.

Сразу после этого глава Центризбиркома вручает новоизбранному президенту Украины удостоверение, а глава КС вручает традиционные символы президентской власти – булаву, печать и нагрудный знак. После этого новый глава государства выступает с трибуны с обращением к украинцам.

Стоит отметить, что главный политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков ранее заявил, что Зеленский в случае победы хотел бы, чтобы инаугурация прошла быстрее, ведь тогда он может как можно скорее приступить к воплощению своих идей.

Напомним, ранее сеть ярко отреагировала на заявление Зеленского о победе на выборах президента Украины.

Также Порошенко после публикации данных экзит-полов на выборах пообещал Зеленскому мощную оппозицию, а Святослав Вакарчук эмоционально высказался о выборах президента Украины.