На хайпе: Вакарчук резко высказался о выборах (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Вакарчук проголосовал 21 апреля на втором туре выборов-2019 "осознанно"

Святослав Вакарчук проголосовал на втором туре выборов президента 2019 и заявил, что намерен контролировать выполнение новым главой государства своих предвыборных обещаний. Также фронтмен рок-группы "Океан Ельзи" напомнил, что не поддерживает ни одного из кандидатов - ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского, но сегодня сделал свой выбор на голосовании осознанно, и ожидает аналогичного подхода от всех украинцев. Об это музыкант и общественный деятель рассказал журналистам телеканала "Прямий".

Вакарчук высказал мнение, что нынешняя избирательная кампания "прошла на эмоциях, на хайпе, на взаимных обвинениях", и часто "форма подменяла смысл"

"Было очень много формы и мало содержания, как хотелось бы... И очень жалко, что у нас было мало времени сосредоточиться на реформах, на командах, и на людях, которые стоят за теми или иными реформами. Сейчас нам так или иначе придется с этим работать. Мы столкнемся с тем, что выборы закончатся, эмоции уляжутся или трансформируются в другие эмоции, а страну нужно двигать вперед", - сказал он.

Известный музыкант отметил, что Украина должна идти в Европу и НАТО. Также необходимо контролировать выполнение президентом своих предвыборных обещаний.

"Я лично собираюсь делать это любыми возможными способами", - заверил Вкарчук.

Святослав Вакарчук проголосовал на выборах президента 21 апреля (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

На избирательном участке журналисты задали ему вопрос о политических планах, готов ли он принять участие в выборах в Верховную Раду. Святослав не дал прямого ответа, но заявил, что намерен использовать все законные инструменты.

Также он призвал всех сосредоточиться не в прошлом, а на будущем.

"Ведь враги - не те, кто голосует не так. Враги - те, кто хочет уничтожить нашу государственность", - объяснил Вакарчук.

Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Отметим, что на выборы 21 апреля Вакарчук пришел в вышиванке, о чем говорил в своем вчерашнем обращении к украинцам.

Также мы писали о том, что 31 марта Святослав Вакарчук проголосовал в первом туре на выборах и сказал слова, которые растрогали многих украинцев.