Інавгурація Зеленського: як і коли пройде церемонія

За попередніми результатами виборів президента України, Володимир Зеленський з великим відривом перемагає Петра Порошенка.

Багатьох українців вже цікавить, де і коли відбудеться інавгурація президента України. Варто при цьому зазначити, що Центрвиборчком офіційно результати другого туру має оголосити не пізніше 4 травня.

Styler зібрав головну інформацію про те, як повинна проходити інавгурація і присяга президента України.

Коли відбудеться інавгурація президента

Інавгурація – важлива урочиста процедура, яка проходить під час вступу на посаду президента України і вступу на ряд інших важливих посад. Цього разу 3 червня 2019 року визначено крайньою датою проведення інавгурації нового президента.

Нагадаємо, раніше у Зеленського вже назвали орієнтовну дату інавгурації. Про це РБК-Україна розповів один з представників команди Зеленського. За словами співрозмовника, цією датою може стати 28 травня.

Відомо, що до 1 травня 2019-го року Центральна виборча комісія повинна встановити офіційні результати виборів президента і оприлюднити їх. Варто зауважити, що церемонія і в цілому вся процедура інавгурації законодавчо не закріплена. Але при цьому певні норми з цього приводу можна знайти в Конституції України та законі про Регламент Верховної Ради. З моменту, як Україна стала незалежною державою, сформувалися свої правила процедури.

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як правило, Верховна Рада призначає спеціальне урочисте засідання з приводу складення присяги новообраним президентом України. Але при цьому народні депутати можуть змінити місце проведення інавгурації.

Інавгурація в деталях: як проходить церемонія

Дату і час проведення інавгурації повинні визначити депутати Верховної Ради за погодженням з новообраним президентом. Якщо раптом трапиться так, що отримати потрібних 226 голосів нардепів не вийде, то дату і час повинен назвати глава парламенту.

До речі, він же повинен відкрити урочисте засідання. Якщо він відсутній, то засідання повинен відкрити перший віце-спікер або віце-спікер.

До участі в такому урочистому засіданні запрошують голову Центрвиборчкому, голову Конституційного суду та інших офіційних осіб. Їх списки спікер парламенту буде погоджувати з новообраним президентом і главою КС.

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Так склалося в українській традиції, що президенти приймають присягу, поклавши руку на Пересопницьке Євангліє. Але це, до речі, не є обов'язковим атрибутом церемонії.

Під час церемонії новий президент приносить присягу, поклавши одну руку (за бажанням) на Пересопницьке Євангеліє, а іншу – на Конституцію України. Потім він підписує текст присяги, який дає главі Конституційного суду, а той в свою чергу віддає його голові Верховної Ради.

Відразу після цього голова Центрвиборчкому вручає новообраному президентові України посвідчення, а голова КС вручає традиційні символи президентської влади – булаву, печатку і нагрудний знак. Після цього новий глава держави виступає з трибуни зі зверненням до українців.

Варто відзначити, що головний політконсультант Зеленського Дмитро Разумков раніше заявив, що Зеленський у разі перемоги хотів би, щоб інавгурація пройшла швидше, адже тоді він може як можна швидше приступити до втілення своїх ідей.

Нагадаємо, раніше мережа яскраво відреагувала на заяву Зеленського про перемогу на виборах президента України.

Також Порошенко після публікації даних екзит-полів на виборах пообіцяв Зеленському потужну опозицію, а Святослав Вакарчук емоційно висловився про вибори президента України.