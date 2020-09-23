Инаугурация Лукашенко: Минск перекрыт, людей свезли к Дворцу Независимости

Инаугурация Александра Лукашенко проходит 23 сентября в Минске (коллаж РБК-Украина)

СМИ сообщают, что в Беларуси 23 сентября проходит церемония инаугурации Александра Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко проходит 23 сентября в Минске. Средства массовой информации Беларуси сообщают, что по столице утром промчался кортеж непризнанного Западом президента.

В частности, Telegram-канал NEXTA и портал TUT.BY публикуют видео, на которых видно, как милиция перекрыла центр столицы Беларуси. Также есть информация, что к Дворцу Независимости, где проходит церемония инаугурации Лукашенко, автобусами свозят людей с разных городов страны.

Люди страдают от перекрытых дорог (фото: news.tut.by)

"Крысиная инаугурация? Центр Минска перекрыт, по городу только что проехал диктаторский кортеж. Ко Дворцу Независимости свозят людей, в центре города - перебои с интернетом. Неужели решил короновать себя тихо?.. В дворце диктатора сейчас полный парад: рота почетного караула, чиновники при параде, кортежи. Очень похоже на то, что Лукашенко решил провести инаугурацию втайне от белорусов и прямо сегодня. Тихо и под плинтусом. Совсем как крыса", - пишет NEXTA.

В Минске готовятся к инаугурации Александра Лукашенко

В Минске готовятся к инаугурации Александра Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября

В то же время, TUT.BY сообщали о том, что по одной из версий, происходящее - только "репетиция коронации". Но позже подтвердили: Лукашенко действительно "толкает" президентскую речь по случаю своей инаугурации. Таким образом, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси.

Лукашенко стал президентом Беларуси, пишут СМИ (фото: TUT.BY)

"Со стороны Дворца Независимости слышен гимн. И выкрики", - пишет TUT.BY.

Звуки аплодисментов со стороны Дворца Независимости днем 23 сентября

Отметим, что инаугурация президента Беларуси должна состоятся не позднее, чем через два месяца с момента выборов, то есть - до 9 октября.

"Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать свое слово. Остается только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию", - ранее писали белорусские СМИ.

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