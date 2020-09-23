Інавгурація Лукашенка: Мінськ перекритий, людей звезли до Палацу Незалежності

Інавгурація Олександра Лукашенка відбувається 23 вересня в Мінську (колаж РБК-Україна)

ЗМІ повідомляють, що в Білорусі 23 вересня проходить церемонія інавгурації Олександра Лукашенка

Інавгурація Олександра Лукашенка проходить 23 вересня в Мінську. Засоби масової інформації Білорусі повідомляють, що по столиці вранці промчав кортеж невизнаного Заходом президента.

Зокрема, Telegram-канал NEXTA і портал TUT.BY публікують відео, на яких видно, як міліція перекрила центр столиці Білорусі. Також є інформація, що до Палацу Незалежності, де проходить церемонія інавгурації Лукашенка, автобусами звозять людей з різних міст країни.

Люди страждають від перекритих доріг (фото: news.tut.by)

"Мишача інавгурація? Центр Мінська перекритий, по місту тільки що проїхав диктаторський кортеж. До Палацу Незалежності звозять людей, в центрі міста - перебої з інтернетом. Невже вирішив коронувати себе тихо?.. У палаці диктатора зараз повний парад: рота почесної варти, чиновники при параді, кортежі. Дуже схоже на те, що Лукашенко вирішив провести інавгурацію потай від білорусів і прямо сьогодні. Тихо і під плінтусом. Зовсім як щур", - пише NEXTA.

В Мінську готуються до інавгурації Олександра Лукашенка

В Мінську готуються до інавгурації Олександра Лукашенка

Інавгурація Олександра Лукашенка 23 вересня

У той же час, TUT.BY повідомляли про те, що за однією з версій, те, що відбувається, - лише "репетиція коронації". Але пізніше підтвердили: Лукашенко дійсно "штовхає" президентську промову з нагоди інавгурації. Таким чином, Олександр Лукашенко став президентом Білорусі.

Лукашенко став президентом Білорусі, пишуть ЗМІ (фото: TUT.BY)

"З боку Палацу Незалежності чути гімн. І вигуки", - пише TUT.BY.

Звуки оплесків з боку Палацу Незалежності вдень 23 вересня

Зазначимо, що інавгурація президента Білорусі повинна відбутися не пізніше, ніж через два місяці з моменту виборів, тобто до 9 жовтня.

"Лукашенко навряд чи наважиться це робити відкрито, так як люди явно захочуть вийти на вулиці і сказати своє слово. Залишається тільки один варіант. Як ви вже здогадалися, це означає таємну церемонію", - раніше писали білоруські ЗМІ.

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