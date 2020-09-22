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Боррель готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации

Минск, Вторник 22 сентября 2020 15:11
Боррель готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации
Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)
Автор: РБК-Украина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель готов отправиться в Беларусь для урегулирования ситуации. На это должна согласиться действующая белорусская власть.

Об этом говорится в его заявлении по итогам саммита министров иностранных дел стран-участниц ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

По его словам, неделями власть Беларуси отказывается от любого взаимодействия с протестующими или от посредничества ОБСЕ. В то же время Евросоюзу необходимо продолжать изучать любые возможности. Боррель выступил в поддержку активации Московского механизма ОБСЕ для отправки экспертов по поиску доказательств нарушений прав человека.

"Мы также поддерживаем предложение текущего и будущего глав ОБСЕ, Албании и Швеции, отправиться в Минск. Я готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу. До настоящего времени (президент Беларуси, - ред.) Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС не будет вмешиваться в дела Беларуси, но продолжит поддерживать демократический выбор и права человека.

Напомним, накануне Совет ЕС поддержал призыв к новым выборам в Беларуси под эгидой ОБСЕ.

Одной из тем вчерашнего саммита было согласование санкций против Беларуси, однако персональный пакет не был утвержден из-за позиции Кипра.

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