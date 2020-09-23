Центр Минска перекрыли, СМИ допускают подготовку инаугурации Лукашенко

Фото: центр Минска сегодня перекрыли (tut.by)

Сегодня, 23 сентября, с утра белорусские силовики перекрыли центр Минска. Официальной информации на этот счет нет, но местные СМИ не исключают, что идет подготовка к инаугурации президента Александра Лукашенко.

Об этом пишет портал TUT.BY.

Сообщается, что возле Дворца независимости замечено скопление техники и военных, к самому зданию подъехал президентский кортеж. Органы власти официально не объявили, какое именно мероприятие готовится, однако появились слухи, что сегодня может пройти инаугурация Лукашенко.

По законам Беларуси, инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев после выборов, то есть до 9 октября. Но даты мероприятия до сих пор нет, а депутаты местного парламента отмечают, что еще не получали приглашения на инаугурацию. Оппозиционные СМИ пишут, что сейчас во Дворце присутствуют чиновники и рота почетного караула. Они сходятся на том, что Лукашенко решил провести тайную инаугурацию.

TUT.BY со ссылкой на источники пишет, что сегодня, скорее всего, проходит репетиция.

"Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон", - отметил знакомый с ситуацией источник.

Фото: центр Минска сегодня перекрыли (tut.by)

Также опубликовано видео, как ко Дворцу независимости прибыл кортеж, предположительно, с Александром Лукашенко.

Напомним, несколько дней назад глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что не знает, когда состоится инаугурация Лукашенко.

Тем временем Европейский союз заявил, что не признает его легитимным президентом Беларуси.