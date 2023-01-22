Іменинники 22 січня: гарні привітання з днем ангела для винуватців свята

22 січня згідно з церковним календарем (святцями) дні ангела відзначають власники п'яти імен, як чоловічих та жіночих.
Як привітати винуватців, і що значать їхні імена - в матеріалі Styler нижче.
Форма імен Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Захара,
Прийми привітання
Ім'я утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
Ім'я походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Сильний, мужній і простий,
Одним словом - молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Петре, я тебе вітаю
З іменинами твоїми!
І тобі одне бажаю -
Будуть дні хай золотими!
Походить від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".
Я бажаю, щоби фарт
Назавжди тобі прилип.
Будь успішним у своїй справі,
Незрівнянний наш Пилип.
Ім'я походить від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", "гідна похвали" або антос - "квітка".
Від щирого серця бажаю, Тоню,
Тобі здоров'я та добра,
Миттєвостей яскравих мільйони,
Любові взаємної й тепла!
Нехай щастить
Тобі завжди, в усіх справах!
Усмішки радісною не ховаючись,
Літай від щастя в хмарах!
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