Іменинники 22 січня: гарні привітання з днем ангела для винуватців свята

Захар

Форма імен Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Захара,

Прийми привітання

Павло

Ім'я утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

Петро

Ім'я походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Сильний, мужній і простий,

Одним словом - молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Петре, я тебе вітаю

З іменинами твоїми!

І тобі одне бажаю -

Будуть дні хай золотими!

Пилип

Походить від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

Я бажаю, щоби фарт

Назавжди тобі прилип.

Будь успішним у своїй справі,

Незрівнянний наш Пилип.

Антоніна

Ім'я походить від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", "гідна похвали" або антос - "квітка".

Від щирого серця бажаю, Тоню,

Тобі здоров'я та добра,

Миттєвостей яскравих мільйони,

Любові взаємної й тепла!

Нехай щастить

Тобі завжди, в усіх справах!

Усмішки радісною не ховаючись,

Літай від щастя в хмарах!