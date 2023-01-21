Дні ангела у лютому 2023: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами
З давніх-давен для вибору імені для новонародженого малюка використовували спеціальний календар - Святці. Вважається, що якщо дитина отримає ім'я святого, в чий день вона народилася, це забезпечить їй захист, заступництво та духовний зв'язок.
У сучасному світі дітям стали давати подвійні імена - мирське та на честь того святого, в чий день вона народилася.
Як правильно назвати дитину в лютому 2023 року і кого потрібно не забути привітати з днем ангела - читайте у матеріалі Styler.
Дні ангела у лютому 2023
1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір
2 лютого: Інна, Павло, Семен
3 лютого: Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим
4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій
5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір
6 лютого: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій, Оксана
7 лютого: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро
8 лютого: Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір
9 лютого: Дмитро, Іван, Петро
10 лютого: Володимир, Георгій, Ольга
11 лютого: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман
12 лютого: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим
13 лютого: Віктор, Іван, Ілля, Микита
14 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій
15 лютого: Василь
16 лютого: Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій
17 лютого: Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій
18 лютого: Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра
19 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр
20 лютого: Олександр, Олексій, Петро
21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
22 лютого: Василь, Геннадій, Іван
23 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван
24 лютого: Всеволод, Дмитро
25 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій
26 лютого: Ганна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій
27 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.
28 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія
До речі, раніше ми писали про те, коли вступає у права рік Чорного Кролика за китайським календарем.
А ще розповідали про те, скільки буде вихідних та святкових днів у лютому 2023 року.