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Именинники 22 января: красивые поздравления с днем ангела для виновников праздника

Как поздравить с днем ангела 22 января (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

22 января согласно церковному календарю (святителю) дни ангела отмечают владельцы пяти имен, как мужских и женских.

Как поздравить виновников, и что означают их имена – в материале Styler ниже.

Захар

Форма имен Захария, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "упомянутый Господом", "помнит Господа".

Жизнь пусть платит по заслугам
Только щедрый гонорар.
Оставайся верным другом,
Несравненный наш Захар!

Павел

Имя образовано от римского родового имени Paulus – "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Везение жди, оно придет,
Тебе удачу, Павел, принесет,
Пусть счастье льется через край.
А ты никогда не отступай!

Петр

Имя происходит от древнегреческого имени Петрос – "камень", "твердый", "надежный".

Поздравляю тебя, Петр,
И больших побед желаю,
Весел будь всегда и бодр,
Целей важных достигая.
И удачу, как подругу,
По всем жизненным дорогам
Ты всегда веди за руку,
Помогала чтоб во многом!

Филипп

Происходит от древнегреческого имени Филиппос – "любящий коней".

Филипп, сегодня день твоих именин,
Прими от всей души поздравленья,
Желаю в жизни достичь тебе вершин,
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье.
Пускай удача рядышком шагает,
Пускай друзья надежные окружают,
Пускай везет тебе во всем, всегда,
Пусть будет удивительной твоя судьба.

Антонина

Имя происходит от греческого слова антао – "вступает в бой", "соревнуется в силе", "противница", "противостоит", "достойная похвалы" или антос – "цветок".

Сегодня все для Антонины:
И комплименты, и цветы.
Я быть желаю позитивной,
Все воплощать свои мечты!
В душе весна пусть расцветает,
И соловьи поют всегда,
А жизнь лишь радость доставляет
Все предстоящие года!

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