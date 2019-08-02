Илья-пророк лето уволок: украинцев предупредили о дождях и похолодании

Погода в Украине в пятницу, 2 августа, сохранится прохладная. Местами сегодня ожидаются незначительные осадки - на праздник Ильи атмосферный фронт обусловит дожди, местами с грозами, в северных, центральных и в Одесской областях, а на остальной территории будет сухо. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на сайте Opogode.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха днем составит от​ +​19 до +24 градуса.

На Юге ожидается от +25 до +29 градусов, на северо-востоке - от +18 до +22 градусов.

В ночное время столбики термометров будуть варьироваться между +9 и +14 градусов, и только в южных областях будет от +13 до +18 градусов.

На Западе пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем составит от +​​20 до +25 градусов, на Закарпатье - до +28 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В северных областях ожидается влажная облачная погода. Термометры покажут днем от +​​19 до +23 градусов.

На Востоке будет сухая погода, и только в Харьковской области прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит от +​​23 до +26 градусов.

В центральных областях осадки пройдут только в Винницкой области. Столбики термометров днем будут колебаться между +​​20 и +25 градусов.

На Юге будет солнечно и сухо. Температура воздуха днем составит от +​​25 до +29 градусов.

В столице 2 августа ожидаются осадки. Температура воздуха в Киеве днем ожидается около +​​20... +22 градусов.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отметим, что наши предки считали Ильин день практическим окончанием лета. Самая известная поговорка на этот праздник гласит: "Илья-пророк лето уволок".

Как сообщалось ранее, на днях мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

Также мы писали о том, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.