Илья-пророк лето уволок: украинцев предупредили о дождях и похолодании

2 августа в Украине пройдут дожди с грозами
Погода в Украине в пятницу, 2 августа, сохранится прохладная. Местами сегодня ожидаются незначительные осадки - на праздник Ильи атмосферный фронт обусловит дожди, местами с грозами, в северных, центральных и в Одесской областях, а на остальной территории будет сухо. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на сайте Opogode.
Согласно ее прогнозу, температура воздуха днем составит от +19 до +24 градуса.
На Юге ожидается от +25 до +29 градусов, на северо-востоке - от +18 до +22 градусов.
В ночное время столбики термометров будуть варьироваться между +9 и +14 градусов, и только в южных областях будет от +13 до +18 градусов.
На Западе пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов, на Закарпатье - до +28 градусов.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
В северных областях ожидается влажная облачная погода. Термометры покажут днем от +19 до +23 градусов.
На Востоке будет сухая погода, и только в Харьковской области прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит от +23 до +26 градусов.
В центральных областях осадки пройдут только в Винницкой области. Столбики термометров днем будут колебаться между +20 и +25 градусов.
На Юге будет солнечно и сухо. Температура воздуха днем составит от +25 до +29 градусов.
В столице 2 августа ожидаются осадки. Температура воздуха в Киеве днем ожидается около +20... +22 градусов.
Иллюстративное фото (УНИАН)
Отметим, что наши предки считали Ильин день практическим окончанием лета. Самая известная поговорка на этот праздник гласит: "Илья-пророк лето уволок".
Как сообщалось ранее, на днях мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.
Также мы писали о том, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.