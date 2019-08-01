ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холодно и дождливо: украинцев озадачили осенней погодой на Илью

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 11:40
Холодно и дождливо: украинцев озадачили осенней погодой на Илью
Фото: коллаж РБК-Украина

Похолодание в Украине обусловлено движением воздушных масс с севера

Погода в Украине в пятницу, 2 августа, будет еще прохладнее, чем сегодня. Дожди пройдут в западных областях и на Севере, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях. Об этом расказала известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

На праздник Ильи продолжится процесс захода в Украину холодного воздуха с севера, как и в ближайшие дни также.

В большинстве областей температура воздуха составит от +19 до +25 градусов, на севере и северо-востоке местами ожидается +17... +22 градусов.

"Действительно, август, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень. Тем более, что синоптическая ситуация на его стороне... Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, +25... +29 градусов. Но жара уже явно ослабнет", - отмечает Диденко.

Холодно и дождливо: украинцев озадачили осенней погодой на Илью

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

В Киеве завтра прогнозируется дождь, будет сыро и свежо. Столбики термометров покажут около +20... +22 градусов.

"Здесь уже Илия не Илья а купаться в такую ​​погоду не очень самим хочется. Но кому очень припечет - температура воды в Днепре 22-23 градуса", - добавила синоптик.

Холодно и дождливо: украинцев озадачили осенней погодой на Илью

Метеокарта на 2 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность на большинстве территории Украины на 1-2 августа. 

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Похолодание и дожди: где в Украине пройдут осадки С августом придет похолодание: украинцам дали неутешительный прогноз
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь