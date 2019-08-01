День Ильи 2019: что нельзя делать в этот праздник

2 августа православная церковь отмечает праздник пророка Ильи
2 августа православные христиане отмечают праздник пророка Ильи, который был примерным христианином и активно боролся с идолопоклонничеством и язычниками. Он жил в девятом веке до нашей эры. Ранее крестьяне верили, что в это день на землю выходят всяческие гады и дикие животные. В этот праздник сельскохозяйственных животных держали дома и не выпускали на улицу.
Также в этот день вход в дом был запрещен кошкам и собакам. Люди верили, что это может спровоцировать молнию.
2 августа на Руси не работали, это было под строгим запретом, мол, Илья-пророк очень сильно накажет за это непослушание.
Также в это день было запрещено купаться и нырять в открытых водоемах, согласно легенде в этот день Илья-пророк бросает в воду ледышку. На Руси Ильин день знаменовал окончание лета, а значит – и купаний. "Илья-пророк лето уволок" – самая известная поговорка на этот праздник.
Иллюстративное фото (pronedra.ru)
Приметы на этот праздник или, что нельзя делать в этот день:
Свадьба в Ильин день считается очень хорошей датой, так как Илья Пророк – покровитель семейных пар. Считается, что венчание в этот день принесет в семью не только удачу, но и богатство.
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