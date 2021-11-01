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"Как сумасшедший": Кива ехал по Киеву в авто на фальшивых номерах и нарвался на "копов"

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 ноября 2021 16:24
"Как сумасшедший": Кива ехал по Киеву в авто на фальшивых номерах и нарвался на "копов" Авто, в котором сидел Илья Кива, нарушило ПДД (фото: instagram.com/kiva_ilya)
Автор: Дмитрий Войналович, Владислав Красинский

1 ноября в сети появилась информация о том, что нардепа от партии ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе в Киеве и вручали сообщение о подозрении.

Позже оказалось, что одиозный политик не был "целью" полицейских. Патрульные просто среагировали на грубое нарушение автомобилем, в котором находился Кива, правил дорожного движения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал собеседник в силовых структурах.

Как выяснили правоохранители, Кива ехал в машине, записанной на жену народного депутата Виктора Медведчука.

"Он просто нарушили, ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший. Его остановила патрульная полиция. Это никакая не спецоперация", - объяснил наш источник.

Собеседник также уточнил, что помимо того, что автомобиль, на котором передвигался Кива, зарегистрирован на Оксану Марченко, на машине еще были и фальшивые номера.

Сам нардеп позже заверил всех, что с документами на машину все в порядке. Это якобы даже подтвердила вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа.

Патрульные полицейские составили протокол на водителя Кивы за нарушение ПДД и отпустили.

Ранее мы писали, что Кива устроил истерику на росТВ во время рассказа о том, что "украинцы нищие и голодные", обвинив во всем Америку.

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Илья Кива
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