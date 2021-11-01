"Как сумасшедший": Кива ехал по Киеву в авто на фальшивых номерах и нарвался на "копов"

Позже оказалось, что одиозный политик не был "целью" полицейских. Патрульные просто среагировали на грубое нарушение автомобилем, в котором находился Кива, правил дорожного движения.

1 ноября в сети появилась информация о том, что нардепа от партии ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе в Киеве и вручали сообщение о подозрении.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал собеседник в силовых структурах.

Как выяснили правоохранители, Кива ехал в машине, записанной на жену народного депутата Виктора Медведчука.

"Он просто нарушили, ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший. Его остановила патрульная полиция. Это никакая не спецоперация", - объяснил наш источник.

Собеседник также уточнил, что помимо того, что автомобиль, на котором передвигался Кива, зарегистрирован на Оксану Марченко, на машине еще были и фальшивые номера.

Сам нардеп позже заверил всех, что с документами на машину все в порядке. Это якобы даже подтвердила вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа.

Патрульные полицейские составили протокол на водителя Кивы за нарушение ПДД и отпустили.