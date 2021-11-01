"Як божевільний": Кива в авто на фальшивих номерах їхав Києвом і нарвався на "копів"

Пізніше виявилося, що одіозний політик не був "метою" поліцейських. Патрульні просто зреагували на грубе порушення автомобілем, в якому знаходився Ківа, правил дорожнього руху.

1 листопада в мережі з'явилася інформація про те, що нардепа від партії ОПЗЖ Іллю Киву затримали на Столичному шосе в Києві і вручали повідомлення про підозру.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів співрозмовник в силових структурах.

Як з'ясували правоохоронці, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука.

"Він просто порушили, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", - пояснило наше джерело.

Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.

Сам нардеп пізніше запевнив усіх, що з документами на машину все гаразд. Це нібито навіть підтвердила викликана на місце події слідчо-оперативна група.

Патрульні поліцейські склали протокол на водія Киви за порушення ПДР і відпустили.