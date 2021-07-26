Кива устроил истерику на росТВ: "украинцы нищие, голодные, виновата Америка!"
Илья Кива в очередной раз опозорился. На этот раз скандальный депутат от "Оппозиционной партии - за жизнь" заявил, что украинцы нищие, голодные, и во всем виновата Америка.
Об этом он сказал в студии пропагандистской программы "Время покажет" на прокремлевском "Первом канале".
"Люди нищие, голодные. Люди безработные, и в принципе, дальше возможности жить в Украине нет. И это объективная реальность"- заявил нардеп.
Во всем он обвинил украинскую власть, а также власть США, которая якобы навязала политику уничтожения экономики Украины.
"Запад нас фактически уничтожил как государство, и уничтожил экономику", - заявил Кива.
Он также обвинил англосаксов в уничтожении славян, и подчеркнул, что белорусы, россияне и украинцы - это один народ.
Илья Кива устроил истерику на росТВ (видео: YouTube)
Напомним, Илья Кива засветился на дорогущем курорте в Турции, на котором выложил за отдых 10 тысяч долларов. Нардеп поселился в люксовом пятизвездочном отеле Rixos Sungate в городке Бельдиби, который находится под Кемером.
Мы также писали о том, что Кива рассказал в эфире российского телевидение о "процветающем фашизме" в Украине и "зигующих толпах". Он также назвал себя чуть ли не жертвой нацистского режима, которого преследуют как лидера "антифашистского движения".