Ілона з "Холостяка" відповіла, що думає про Терена: "Не встигла побачити щось глибше"

Ілона Мамчур, з якою Олександр Терен попрощався у 3 випуску 13 сезону "Холостяка", розповіла, що думає про головного героя реаліті. Вона не стала приховувати, що спочатку ветеран їй подобався.

У першому випуску реаліті не показали момент знайомства Терена з Мамчур. Але Ілона розповіла, що ця подія була короткою, проте дуже яскравою.

"Ми не встигли багато поговорити, але навіть у кількох словах я помітила, що Олександр - харизматичний чоловік. Він справив враження впевненого чоловіка, який вміє слухати, що дуже важливо", - пояснила модель.

За словами Мамчур, Олександр одразу здався їй сильним чоловіком, що викликало у неї цікавість. Але потім вона небагато спілкувалася з Тереном, хоча й ходила з ним на побачення у 2 та 3 випуску.

Ілона та Терен (скріншот)

"З часом я зрозуміла, що наше спілкування було обмеженим, і, можливо, я просто не встигла побачити щось глибше чи особливе. Але я вважаю, що перше враження завжди має свій шарм, навіть якщо воно не розкривається повністю", - пояснила Мамчур.

Терен попрощався з Ілоною (скріншот)

Також Ілона чесно відповіла, які емоції у неї викликав Терен. Нині вона не ображається на Олександра за те, що він з нею попрощався.

"Спочатку була симпатія та цікавість, проте з часом ці емоції зникли... Я поважаю рішення Терена і вважаю, що все сталося так, як мало бути. Для мене важлива взаємність, тому я прийняла це рішення спокійно", - додала вона.

Ілона з "Холостяка" (фото: СТБ)

Хто вибув у 3 випуску "Холостяка-13"

Нагадаємо, 3 епізод вразив глядачів. У ньому Терен попрощався одразу з двома дівчатами. Він не дав троянду Ілоні та Світлані Кирган.

За підсумками 3 випуску на проекті залишилися: