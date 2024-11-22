Ілона з "Холостяка" відповіла, що думає про Терена: "Не встигла побачити щось глибше"
Ілона Мамчур, з якою Олександр Терен попрощався у 3 випуску 13 сезону "Холостяка", розповіла, що думає про головного героя реаліті. Вона не стала приховувати, що спочатку ветеран їй подобався.
В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) Ілона зізналася, що Терен їй подобався.
У першому випуску реаліті не показали момент знайомства Терена з Мамчур. Але Ілона розповіла, що ця подія була короткою, проте дуже яскравою.
"Ми не встигли багато поговорити, але навіть у кількох словах я помітила, що Олександр - харизматичний чоловік. Він справив враження впевненого чоловіка, який вміє слухати, що дуже важливо", - пояснила модель.
За словами Мамчур, Олександр одразу здався їй сильним чоловіком, що викликало у неї цікавість. Але потім вона небагато спілкувалася з Тереном, хоча й ходила з ним на побачення у 2 та 3 випуску.
Ілона та Терен (скріншот)
"З часом я зрозуміла, що наше спілкування було обмеженим, і, можливо, я просто не встигла побачити щось глибше чи особливе. Але я вважаю, що перше враження завжди має свій шарм, навіть якщо воно не розкривається повністю", - пояснила Мамчур.
Терен попрощався з Ілоною (скріншот)
Також Ілона чесно відповіла, які емоції у неї викликав Терен. Нині вона не ображається на Олександра за те, що він з нею попрощався.
"Спочатку була симпатія та цікавість, проте з часом ці емоції зникли... Я поважаю рішення Терена і вважаю, що все сталося так, як мало бути. Для мене важлива взаємність, тому я прийняла це рішення спокійно", - додала вона.
Ілона з "Холостяка" (фото: СТБ)
Хто вибув у 3 випуску "Холостяка-13"
Нагадаємо, 3 епізод вразив глядачів. У ньому Терен попрощався одразу з двома дівчатами. Він не дав троянду Ілоні та Світлані Кирган.
За підсумками 3 випуску на проекті залишилися:
- Ксенія
- Аліна
- Юстина
- Єлизавета
- Анастасія, яка захоплюється астрологією
- Вікторія
- Вероніка
- Інна
- Настя - фудблогерка.
До слова, раніше Терен показався з Сарою Джессікою Паркер.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що учасницю "Холостяка" захейтили після зізнання про інвалідність.