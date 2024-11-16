Як минув 3 випуск "Холостяка-13". Поцілунки, сльози та несподіваний "виліт" одразу двох учасниць

Цієї п'ятниці на телеканалі СТБ вийшов третій випуск романтичного реаліті "Холостяк-13". Наприкінці програми, як зазвичай, відбулася церемонія троянд, під час якої Олександр Терен попрощався одразу з двома учасницями.

Третій епізод реаліті почався з побачення Олександра з Вікторією. Він запросив її на мотопрогулянку. "Холостяк" провів інструктаж дівчині, після чого вони спробували рушити й проїхатися на мотоциклі.

Побачення Олександра та Вікторії (скриншот)

Тим часом Григорій Решетник провів зустріч з іншими учасницями. Шоумен поцікавився у них, що допомагає їм триматися у ці складні часи. Деякі дівчата поділилися відповідями. Потім Решетник запропонував претенденткам на серце головного героя зайнятися арт-терапією, і розбитися для цього на групи.

Дівчата долучилися до арт-терапії (скриншот)

Побачення Олександра та Вікторії. Через те, що дівчина перестаралася з керуванням, не обійшлося без падіння. На щастя, ніхто не травмувався. Однак учасниця запереживала, що через це зіпсувала побачення. Але Олександр запевнив її, що все чудово і їй нема про що хвилюватися. Далі Вікторії таки вдалося опанувати мотоцикл, і Олександр похвалив її за вдалу спробу.

Побачення Олександра та Вікторії (скриншот)

Інші учасниці тим часом зайнялися малюванням під наглядом фахівчині з арттерапії. Вона запропонувала кожній намалювати квітку, яку захочеться. Після цього фахівчиня також запропонувала дівчатам малювати на тарілці, передаючи її по колу одна одній.

Коли повернувся Решетник, то пояснив дівчатам, що їхні роботи будуть представлені на одному з благодійних заходів, а кошти передадуть на підтримку ЗСУ. Він дав завдання учасницям визначитися з тим, хто з кожної групи буде присутній на цьому заході і представлятиме лот.

Тарілки, які зробили учасниці "Холостяка-13"

Після палких обговорень учасниці таки визначилися, хто з них піде представляти лоти на заході, на якому, до слова, буде присутній і Олександр.

Побачення Вікторії та Олександра. Після мотопрогулянки вони розпочали відвертий діалог. Дівчина розповіла про свій попередній шлюб та інші стосунки. Терен зізнався, що у минулому пережив зраду.

Після розмови між героями стався перший поцілунок. Потім Олександр повернувся до дівчини вже з трояндою у руках. Таким чином, давши їй можливість пройти далі у проєкті.

Перший поцілунок на проєкті "Холостяк-13"

Після побачення Вікторія повернулася до своїх прямих конкуренток, де вони почали розпитувати, як все пройшло. Вона не стала зізнаватися, що між нею і Олександром стався поцілунок.

Далі дівчата вирушили на благодійний захід, про який згадувалося вище. Під час заходу Олександр мав змогу поспілкуватися з Анастасією, після чого заявив, що у нього до неї залишилося багато питань.

Інша учасниця, перекладачка з німецької та волонтерка Інна, стала наступною, хто спілкувався з Тереном. Вони обговорили тему волонтерства, а потім діалог став більш особистим. У якийсь момент Інна та Олександр поцілувалися.

Поцілунок Олександра та Інни (скриншот)

Потім, коли обоє повернулися до інших, у залі лунала повільна пісня, і головний герой запросив потанцювати з ним Юстину.

Після учасниці по черзі почали представляти свої лоти. Інна розповіла, що втратила на фронті близьку людину, підкресливши, наскільки важливо допомагати нашому війську і не забувати про це.

Благодійний захід (скриншот)

Інші учасниці також представили лоти. Інні вдалося виручити за свою тарілку суму в 100 тисяч грн. Загальна зібрана сума становила понад 300 тисяч грн, і таким чином аукціон допоміг закрити збір.

Також Олександр запросив на особисте спілкування Юстину, а тим часом Інна та Анастасія поговорили з подругою Терена про те, якими вони бачать свої майбутні стосунки і участь у цьому шоу.

Під час розмови з Юстиною головний герой поцікавився її планами на життя, а також запитав, чи мала вона стосунки. Дівчина зізналася, що у її житті ще не було серйозних відносин, але вона мріє про сім'ю.

Спілкування учасниць під час благодійного заходу (скриншот)

Після закінчення аукціону Олександр попрощався з учасницями і провів їх до автомобіля.

Закінчення благодійного заходу (скриншот)

Потім "Холостяк" зустрівся з Олексієм Тригубенком, учасником першої "Холостячки" з Ксенією Мішиною, і передав йому лот, який той викупив напередодні. Також Олександр здійснив переказ військовим після закриття збору.

Зустріч Олександра Терена з Олексієм Тригубенком (скриншот)

Наступного дня Олександр надіслав записку, адресовану Інні, та подарував їй троянду, таким чином дозволивши пройти далі.

Учасниці "Холостяка-13" (скриншот)

Наступними на зустрічі головний герой запросив Ілону та Анастасію. Вони поїхали до Одеси, і кожна мала змогу сходити на побачення з "Холостяком".

Побачення Олександра з Ілоною та Анастасією (скриншот)

Після індивідуальних зустрічей Терен запросив дівчат на літературний вечір, де вони через призму твору Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" обговорили тему сексу.

Літературний вечір (скриншот)

Церемонія троянд

У третьому вона випуску почалася з великої кількості обіймів. Терен запропонував претенденткам на його серце зробити це за допомогою фарб: потрібно було занурити руку у фарбу і після цього обійняти всіх, кого хочеться. Звісно ж, учасниці по черзі обійняли "Холостяка", а деякі дівчата обіймали й своїх конкуренток.

У третьому випуску було багато обіймів (скриншот)

Також Олександр запросив на особисте спілкування Світлану, яка в минулому пережила болісну втрату - на фронті загинув її чоловік. Головний герой проєкту поцікавився, що потрібно учасниці для того, щоб знову відчути себе щасливою і відкриватися. Між ними виник приємний діалог, і після цього обоє повернулися до решти з посмішками на обличчях.

Олександр та Світлана, яка в результаті вибула з шоу (скриншот)

Хто з учасниць отримав троянди

Ксенія

Аліна

Юстина

Єлизавета

Анастасія, яка захоплюється астрологією

Вікторія

Вероніка

Інна

Настя

Церемонія троянд на "Холостяку-13" (скриншот)

Хто вибув

Світлана

Ілона

Ці дві учасниці не отримали від Олександра Терена троянд. Прощаючись зі Світланою, він побажав їй відпустити минуле, пережити болісну втрату і "нарешті почати літати, але без нього".

"Холостяк-13" у 3 випуску покинула учасниця Світлана (скриншот)

Що стосується Ілони, то, коментуючи своє рішення, головний герой заявив, що не відчув між ними того зв’язку, якого хотів.

"Холостяк-13" у 3 випуску покинула учасниця Ілона (скриншот)