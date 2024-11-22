Илона из "Холостяка" ответила, что думает о Терене: "Не успела увидеть что-то глубокое"

Илона Мамчур, с которой Александр Терен попрощался в 3 выпуске 13 сезона "Холостяка", рассказала, что думает о главном герое реалити. Она не стала скрывать, что поначалу ветеран ей нравился.

В первом выпуске реалити не показали момент знакомства Терена с Мамчуром. Но Илона рассказала, что это событие было коротким, но очень ярким.

"Мы не успели многое поговорить, но даже в нескольких словах я заметила, что Александр - харизматичный мужчина. Он произвел впечатление уверенного мужчины, который умеет слушать, что очень важно", - пояснила модель.

По словам Мамчура, Александр сразу показался ей сильным мужчиной, что вызвало у нее любопытство. Но потом она немного общалась с Тереном, хоть и ходила с ним на свидания во 2 и 3 выпуске.

Илона и Терен (скриншот)

"Со временем я поняла, что наше общение было ограниченным, и, возможно, я просто не успела увидеть что-то более глубокое или особенное. Но я считаю, что первое впечатление всегда несет свой шарм, даже если оно не раскрывается полностью", - объяснила Мамчур.

Терен попрощался с Илоной (скриншот)

Также Илона честно ответила, какие эмоции у нее вызвал Терен. Сейчас она не обижается на Александра за то, что он с ней попрощался.

"Сначала была симпатия и любопытство, однако со временем эти эмоции исчезли... Я уважаю решение Терена и считаю, что все произошло так, как должно было быть. Для меня важна взаимность, поэтому я приняла это решение спокойно", - добавила она.

Илона из "Холостяка" (фото: СТБ)

Кто выбыл в 3 выпсуке "Холостяка-13"

Напомним, 3 эпизод поразил зрителей. В нем Терен попрощался с двумя девушками. Он не дал розу Илоне и Светлане Кирган.

По итогам 3 выпуска на проекте остались: