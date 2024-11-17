Учасницю "Холостяка" захейтили після зізнання про інвалідність: вона відповіла

Учасниця "Холостяка" з ветераном Олександром Тереном, блогерка Анастасія Анісімова, поскаржилася на хейт після того, як зізналася, що має інвалідність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Так, під час третього епізоду "Холостяка" Анастасія повідомила, що у неї діагностували хворобу Аддісона (рідкісне захворювання, що означає хронічну ниркову недостатність і відсутність гормону стресу). Через це блогерка постійно приймає ліки.

Анастасія Анісімова (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Після свого зізнання користувачі мережі накинулися на неї, адже дехто вважає, що "інвалідність" мають лише ті, у кого є фізичні вади.

"Після випуску цього епізоду, я отримала багато образливих коментарів, від людей, які мають викривлене розуміння слова "інвалідність". Інвалідність - це різна міра втрати здоров’я людини у зв’язку із захворюванням, травмою чи її наслідками або вродженими порушеннями. Багатьом стало смішно, від того, що наче візуально здорова дівчина, сказала, що має інвалідність другої групи, хоча жодна з хвороб чи фізичних вад не може буде висміяна чи знецінена", - написала Настя.

Анастасія Анісімова (фото: instagram.com/nastyaanisimova_)

Також вона пояснила, коли саме виникає ця хвороба.

"Хворобу Аддісона також називають Наднирковою недостатністю, або "бронзовою хворобою“, саме через зміну кольору шкіри. Простими словами, ця хвороба виникає, коли наднирники не продукують гормон стресу "кортизол". Без нього, на великий жаль життя людини не можливе, а дефіцит цього гормону помітний одразу, бо людина починає танути на очах", - поділилася блогерка.

Ніколи, каже Анісімова, "не потрібно судити здоров’я людини лише за її зовнішнім виглядом та знецінювати чуже горе".

"А я всім дуже сильно раджу почитати книги з біології та анатомії, бо знати свій організм - це є дуже важливо", - сказала учасниця проєкту.

Що відомо про Настю Анісімову

23-річна блогерка створює контент у рідному Харкові. Вона мріє про закінчення війни, а також хоче створити міцну родину. Творча та сильна особистість, бачить поряд з собою чоловіка, який любить тварин.

"Вибір жити повноцінним життям попри все - те, що нас об’єднує з Тереном", - зізнавалася Анастасія.