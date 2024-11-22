Ілона з "Холостяка", з якою раптово попрощався Терен: Була симпатія та цікавість, проте ці емоції зникли

– У першому випуску не показали ваше знайомство з Тереном. Розкажіть, чим вам запам'ятався цей момент, про що ви говорили з Олександром?

– Наше знайомство було коротким, але дуже яскравим. Ми не встигли багато поговорити, але навіть у кількох словах я помітила, що Олександр - харизматичний чоловік. Він справив враження впевненого чоловіка, який вміє слухати, що дуже важливо.



– Одразу, коли ви зайшли до інших учасниць (у першому випуску), вони почали обговорювати ваш "лук". Це була заздрість?

– Мені здається, що кожен реагує на нову людину по-своєму. Обговорення - це природна реакція, особливо в такій ситуації, де всі намагаються проявити себе. Не думаю, що це була заздрість, швидше просто цікавість і бажання оцінити мене з першого погляду. А я завжди ставлюся до цього спокійно, адже кожна з нас унікальна, і саме це робить нас цікавими.

Ілона з "Холостяка" (фото: СТБ)

– З ким ви подружилися на шоу?

– Чесно, я з багатьма дівчатами у гарних відносинах, і кожна з них по-своєму крута. Ми всі опинилися в однакових умовах, і це дуже зблизило багатьох з нас.

– А були дівчата, які вас неприємно розчарували?

– Чесно, розчарувань не було, але були ситуації, коли я не зовсім розуміла чиїсь вчинки. Проте я завжди приймаю людей такими, як вони є, це врешті решт їхнє життя.

– Розкажіть, чим вам сподобався Терен? Яким було ваше перше враження і чи змінилося воно зараз?

– Терен одразу справив враження впевненого й сильного чоловіка, і це, безумовно, викликало цікавість. З часом я зрозуміла, що наше спілкування було обмеженим, і, можливо, я просто не встигла побачити щось глибше чи особливе. Але я вважаю, що перше враження завжди має свій шарм, навіть якщо воно не розкривається повністю.

Ілона Мамчур висловилася про Терена (фото: СТБ)

– Опишіть свої емоції після того, як ви попрощалися з Олександром?

– Після прощання з Олександром у мене були змішані емоції. Було трохи сумно, але водночас з’явилася якась легкість. Я вдячна за цей досвід і готова рухатися далі.

– За цей час ви встигли відчути до Терена симпатію, можливо, щось більше?

– Спочатку була симпатія та цікавість, проте з часом ці емоції зникли.

– Ви задоволені рішенням Терена? Можливо, ви б хотіли, щоб все склалося не так?

– Я поважаю рішення Терена і вважаю, що все сталося так, як мало бути. Для мене важлива взаємність, тому я прийняла це рішення спокійно.

– У минулому ви брали участь у "Міс Україна-2017". Чи сподобалися вам конкурси такого формату?

– Участь у "Міс Україна-2017" була для мене цінним і захоплюючим досвідом. Вона не лише допомогла мені стати впевненішою та розкрити свої сильні сторони, а й відкрила багато нових можливостей. Завдяки цьому конкурсу я познайомилася з цікавими людьми, отримала новий досвід у роботі з професіоналами й зрозуміла, як важливо вірити в себе та не боятися пробувати щось нове.

Ілона та Терен (фото: СТБ)

– Розкажіть, чому ви вирішили відійти від моделінгу

– Моделінг дав мені багато - і впевненість, і досвід, і круті можливості. Але з часом я зрозуміла, що хочу рухатися далі, пробувати себе в інших напрямах, плюс з віком я почала більше цінувати власний комфорт. Але хто знає? Якщо відчую, що це знову моє, або будуть класні пропозиції, може, ще повернуся.

– Що ви можете порадити дівчатам, які захочуть взяти участь у новому "Холостяку"?

– Просто будьте собою, не намагайтеся комусь сподобатися чи відповідати чиїмось очікуванням. Йдіть на проект із відкритим серцем і без зайвих ілюзій. Слухайте себе, кайфуйте від процесу і пам'ятайте: це ваш досвід, і тільки ви вирішуєте, як до нього ставитися.