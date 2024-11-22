Илона из "Холостяка", с которой внезапно попрощался Терен: Была симпатия и интерес, но эти эмоции исчезли

– В первом выпуске не показали ваше знакомство с Тереном. Расскажите чем вам запомнился этот момент, о чем вы говорили с Александром?

– Наше знакомство было коротким, но очень ярким. Мы не успели много поговорить, но даже в нескольких словах я заметила, что Александр - харизматичный мужчина. Он произвел впечатление уверенного мужчины, умеющего слушать, что очень важно.



– Сразу, когда вы зашли к другим участницам (в первом выпуске), они начали обсуждать ваш "лук". Это была зависть?

– Мне кажется, что каждый реагирует на нового человека по-своему. Обсуждение - это естественная реакция, особенно в такой ситуации, где все пытаются проявить себя. Не думаю, что это была зависть, скорее просто любопытство и желание оценить меня с первого взгляда. А я всегда отношусь к этому спокойно, ведь каждая из нас уникальна, и именно это делает нас интересными.

Илона из "Холостяка" (фото: СТБ)

– С кем вы подружились на шоу?

– Честно, я со многими девушками в хороших отношениях, и каждая из них по-своему крутая. Мы все оказались в одинаковых условиях, и это очень сблизило многих из нас.

– А были девушки, которые вас неприятно разочаровали?

– Честно, разочарований не было, но были ситуации, когда я не совсем понимала чьи-то поступки. Однако я всегда принимаю людей такими, как они есть, это, в конце концов, их жизнь.

– Расскажите, чем вам понравился Терен? Каким было ваше первое впечатление и изменилось ли оно сейчас?

– Терен сразу произвел впечатление уверенного и сильного мужчины, и это, безусловно, вызвало любопытство. Со временем я поняла, что наше общение было ограничено, и, возможно, я просто не успела увидеть что-то более глубокое или особенное. Но я считаю, что первое впечатление всегда имеет свой шарм, даже если оно не раскрывается полностью.

Илона Мамчур высказалась о Терене (фото: СТБ)

– Опишите свои эмоции после того, как вы попрощались с Александром?

– После прощания с Александром у меня были смешанные эмоции. Было немного грустно, но в то же время появилась какая-то легкость. Я благодарна за этот опыт и готова двигаться дальше.

– За это время вы успели испытать к Терену симпатию, возможно, что-то большее?

– Сначала была симпатия и интерес, но со временем эти эмоции исчезли.

– Вы довольны решением Терена? Может быть, вы бы хотели, чтобы все сложилось не так?

– Я уважаю решение Терена и считаю, что все произошло так, как должно было быть. Для меня важна взаимность, поэтому я приняла это решение спокойно.

– В прошлом вы участвовали в "Мисс Украина-2017". Понравились ли вам конкурсы такого формата?

– Участие в "Мисс Украина-2017" было для меня ценным и увлекательным опытом. Оно не только помогло мне стать увереннее и раскрыть свои сильные стороны, я открыла много новых возможностей. Благодаря этому конкурсу я познакомилась с интересными людьми, получила опыт в работе с профессионалами и поняла, как важно верить в себя и не бояться пробовать что-то новое.

Илона и Терен (фото: СТБ)

– Расскажите, почему вы решили отойти от моделинга

– Моделинг дал мне много - и уверенность, и опыт, и крутые возможности. Но со временем я поняла, что хочу двигаться дальше, пробовать себя в других направлениях, плюс с возрастом я начала больше ценить собственный комфорт. Но кто знает? Если почувствую, что это опять мое или будут классные предложения, может, еще вернусь.

– Что вы можете посоветовать девушкам, которые захотят поучаствовать в новом "Холостяке"?

– Просто будьте собой, не пытайтесь кому-то понравиться или соответствовать чьим-то ожиданиям. Идите на проект с открытым сердцем и без лишних иллюзий. Слушайте себя, кайфуйте от процесса и помните: это ваш опыт, и только вы решаете, как к нему относиться.