Илона из "Холостяка", с которой внезапно попрощался Терен: Была симпатия и интерес, но эти эмоции исчезли

Илона Мамчур - героиня 13 сезона романтического реалити "Холостяк" на СТБ. Модель, которая сейчас учится на психолога, покинула проект в третьем выпуске. "Холостяк" Александр Терен попрощался с Илоной, потому что "не почувствовал связь".
В интервью РБК-Украина (проект Styler) Мамчур рассказала, обидело ли ее решение Терена, что она испытывала после церемонии роз и что она советует девушкам, желающим искать любовь на подобных реалити.
– В первом выпуске не показали ваше знакомство с Тереном. Расскажите чем вам запомнился этот момент, о чем вы говорили с Александром?
– Наше знакомство было коротким, но очень ярким. Мы не успели много поговорить, но даже в нескольких словах я заметила, что Александр - харизматичный мужчина. Он произвел впечатление уверенного мужчины, умеющего слушать, что очень важно.
– Сразу, когда вы зашли к другим участницам (в первом выпуске), они начали обсуждать ваш "лук". Это была зависть?
– Мне кажется, что каждый реагирует на нового человека по-своему. Обсуждение - это естественная реакция, особенно в такой ситуации, где все пытаются проявить себя. Не думаю, что это была зависть, скорее просто любопытство и желание оценить меня с первого взгляда. А я всегда отношусь к этому спокойно, ведь каждая из нас уникальна, и именно это делает нас интересными.
Илона из "Холостяка" (фото: СТБ)
– С кем вы подружились на шоу?
– Честно, я со многими девушками в хороших отношениях, и каждая из них по-своему крутая. Мы все оказались в одинаковых условиях, и это очень сблизило многих из нас.
– А были девушки, которые вас неприятно разочаровали?
– Честно, разочарований не было, но были ситуации, когда я не совсем понимала чьи-то поступки. Однако я всегда принимаю людей такими, как они есть, это, в конце концов, их жизнь.
– Расскажите, чем вам понравился Терен? Каким было ваше первое впечатление и изменилось ли оно сейчас?
– Терен сразу произвел впечатление уверенного и сильного мужчины, и это, безусловно, вызвало любопытство. Со временем я поняла, что наше общение было ограничено, и, возможно, я просто не успела увидеть что-то более глубокое или особенное. Но я считаю, что первое впечатление всегда имеет свой шарм, даже если оно не раскрывается полностью.
Илона Мамчур высказалась о Терене (фото: СТБ)
– Опишите свои эмоции после того, как вы попрощались с Александром?
– После прощания с Александром у меня были смешанные эмоции. Было немного грустно, но в то же время появилась какая-то легкость. Я благодарна за этот опыт и готова двигаться дальше.
– За это время вы успели испытать к Терену симпатию, возможно, что-то большее?
– Сначала была симпатия и интерес, но со временем эти эмоции исчезли.
– Вы довольны решением Терена? Может быть, вы бы хотели, чтобы все сложилось не так?
– Я уважаю решение Терена и считаю, что все произошло так, как должно было быть. Для меня важна взаимность, поэтому я приняла это решение спокойно.
– В прошлом вы участвовали в "Мисс Украина-2017". Понравились ли вам конкурсы такого формата?
– Участие в "Мисс Украина-2017" было для меня ценным и увлекательным опытом. Оно не только помогло мне стать увереннее и раскрыть свои сильные стороны, я открыла много новых возможностей. Благодаря этому конкурсу я познакомилась с интересными людьми, получила опыт в работе с профессионалами и поняла, как важно верить в себя и не бояться пробовать что-то новое.
Илона и Терен (фото: СТБ)
– Расскажите, почему вы решили отойти от моделинга
– Моделинг дал мне много - и уверенность, и опыт, и крутые возможности. Но со временем я поняла, что хочу двигаться дальше, пробовать себя в других направлениях, плюс с возрастом я начала больше ценить собственный комфорт. Но кто знает? Если почувствую, что это опять мое или будут классные предложения, может, еще вернусь.
– Что вы можете посоветовать девушкам, которые захотят поучаствовать в новом "Холостяке"?
– Просто будьте собой, не пытайтесь кому-то понравиться или соответствовать чьим-то ожиданиям. Идите на проект с открытым сердцем и без лишних иллюзий. Слушайте себя, кайфуйте от процесса и помните: это ваш опыт, и только вы решаете, как к нему относиться.
К слову, читайте интервью Алины Пухальской, которая рассказала, что почувствовала после "вылета" из "Холостяка" и почему проект стал для нее испытанием.
Кроме этого, недавно Татьяна Мелехова, которой Терен подарил первую розу, высказалась о реалити и неожиданном решении "Холостяка".