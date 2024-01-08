Илона Гвоздева впервые ответила на слухи о разводе с мужем
Танцовщица Илона Гвоздева прокомментировала свой недавний неоднозначный пост о вероятном расставании с мужем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram в хореографини.
Илона Гвоздева ответила на слухи о разрыве с мужем
На днях знаменитость выложила в сеть пост, в котором порассуждала о склонности женщин придумывать себе "сказочный мир", которого на самом деле не существует.
После этого фаны звезды "Танців з зірками" начали переживать из-за ее отношений с мужем.
Илона Гвоздева с мужчиной (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Однако сегодня Гвоздева прокомментировала публикацию, и успокоила поклонников, заявив, что у них с любимым "все нормально".
"Все хорошо. Живы и здоровы. Все нормально у нас", - заверила танцовщица в разговоре с Соломией Витвицкой.
Илона Гвоздева прокомментировала неоднозначное сообщение (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Напомним, что Илона и Иван женаты девять лет. Они воспитывают двоих детей - дочь Рию и сына Доминика.
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