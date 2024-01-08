"Душа не продається": Трінчер потужно "розгромила" скандальну Соню Морозюк

Співачка Анна Трінчер висловилася щодо скандалу навколо художниці Соні Морозюк та її нареченого Романа Гринкевича, батька якого підозрюють у розкраданні коштів. Артистка не стала приховувати, що ситуація її обурює.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Трінчер висловилася у Stories своєї Instagram-сторінки .

"Це абсурд"

Співачка заявила, що вона проти "безпідставного хейту", адже сама неодноразово із ним стикалася та знає, як це боляче. Але ситуація навколо Морозюк, яка на тлі скандалу просто "сховалася" на тиждень, відверто обурила Трінчер.

"Це абсурд. Коли твій майбутній чоловік з сім'єю обкрадає хлопців і дівчат, які прикривають своїм життям їх же д*пу, а потім купують собі майна на криваві гроші - для мене тут немає місця "я не можу це коментувати, бо це батько мого Ромчика", - написала вона.

Трінчер висловилася про скандал навколо Морозюк та її нареченого (скріншоти)

При цьому співачка зазначила, що їй дуже хотілося б вірити у те, що художниця стала "жертвою обставин". Але її побоювання підтвердилися, коли вона подивилася фрагмент інтерв'ю Морозюк, у якому вона говорила про "сірі" справи свого нареченого.

Трінчер рознесла Морозюк (скріншоти)

Також артистка показала картину, яку їй подарувала художниця. За словами Трінчер, вона вдячна за презент, але це не підкупає її душу, бо вона "не продається навіть за обручку від GRAFF" (ймовірно, співачка натякнула на подарунок, з яким наречений Морозюк їй освідчувався).

Співачка прокоментувала ситуацію навколо Гринкевича (скріншоти)

Тому Трінчер закликала українців "бути сміливими і не спустити все з рук тому самому злу". При цьому вона "репостнула" допис блогера та волонтера Ігоря Лаченкова (Лачена), який детально розписав деталі скандальної справи Гринкевича.

Що Трінчер думає про скандал (скріншоти)

Справа Гринкевича - що відомо

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Гринкевича, син якого освідчився Морозюк.

Журналіст Євген Плінський розкрив деталі скандалу й зазначав, що наречений художниці робив їй пропозицію у Венеції, "куди виїхав як волонтер".

"Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ - купувались годинники, замість тепловізорів - прикраси Cartier, замість пікапів - нові тачки для нареченої", - зазначав він.

На тлі цього Морозюк закрила сторінки у соцмережах. Лише 6 січня художниця відреагувала на скандал навколо нареченого Гринкевича.