18-річна донька Олі Полякової перенесла операцію
Старшій доньці співачки Олі Полякової Маші зробили операцію. Блогерка показала, як відходить від наркозу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 18-річної спадкоємиці виконавиці.
Деталі
7 січня Марія поділилася, що перебуває у лікарні. Її поклали в окрему палату, де вона готувалася до хірургічного втручання.
"Мені цікаво, і що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", - написала дівчина.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Можливо, Полякова-молодша таким чином натякає на те, що операція змінить її зовнішність.
Вже 8 січня Маші зробили операцію і вона про це повідомила фанам.
Судячи зі знімку, старша донька артистки була позитивно налаштована та не переймалася.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Дівчина показала себе вже після оперативного втручання і запевнила прихильників, що все пройшло добре і вона вже відходить від наркозу.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Через що саме блогерці знадобилася операція - вона не повідомила.
Однак можна припустити, що все через жовчнокам’яну хворобу, яку у неї діагностували під час відпочинку в Африці.
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