Ілона Гвоздьова пояснила, чому подала на розлучення з чоловіком після 10 років шлюбу

Знаменитість зізналася, що подібний крок не був спонтанним. Постійна втома, хронічний стрес і напруга в родині поступово підточували стосунки.

Водночас Ілона підкреслила: крапку вона ще не поставила. Офіційно подружжя не розлучене, а свою заяву танцівниця поки не відкликала.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Я вам можу сказати одне - каблучка досі на руці, моє серце зайнято, а все інше ми залишимо поза кадром. Я подавала на розлучення. І не раз. Причин багато. В плані того, що стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх", - поділилася артистка.

За словами Гвоздьової, вона не прагнула робити своє особисте життя темою для обговорень.

Ба більше, новину про її рішення могли "злити" в публічний простір ті, хто має до неї особисту неприязнь.

Нагадаємо, що офіційно позов про розірвання шлюбу було подано ще 19 березня. Засідання у справі заплановане на 4 липня в Києво-Святошинському районному суді.

Цікаво, що це не перша спроба Гвоздьової вийти з цих стосунків - ще в серпні 2017 року вона вже зверталася до суду з аналогічною заявою, однак тоді справа так і не дійшла до розгляду.

Ілона та Іван разом понад 15 років, з яких десять - у шлюбі. За цей час пара стала батьками двох дітей - донечки Валерії та сина Домініка.