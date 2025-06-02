Илона Гвоздева объяснила, почему подала на развод с мужем после 10 лет брака

Знаменитость призналась, что подобный шаг не был спонтанным. Постоянная усталость, хронический стресс и напряжение в семье постепенно подтачивали отношения.

При этом Илона подчеркнула: точку она еще не поставила. Официально супруги не разведены, а свое заявление танцовщица пока не отозвала.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Я вам могу сказать одно - кольцо до сих пор на руке, мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром. Я подавала на развод. И не раз. Причин много. В плане того, что стресс, усталость, переутомление. Оно сказывается для всех", - поделилась артистка.

По словам Гвоздевой, она не стремилась делать свою личную жизнь темой для обсуждений.

Более того, новость о ее решении могли "слить" в публичное пространство те, кто имеет к ней личную неприязнь.

Напомним, что официально иск о расторжении брака был подан еще 19 марта. Заседание по делу запланировано на 4 июля в Киево-Святошинском районном суде.

Интересно, что это не первая попытка Гвоздевой выйти из этих отношений - еще в августе 2017 года она уже обращалась в суд с аналогичным заявлением, однако тогда дело так и не дошло до рассмотрения.

Илона и Иван вместе более 15 лет, из которых десять - в браке. За это время пара стала родителями двоих детей - дочери Валерии и сына Доминика.