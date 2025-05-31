Відома телеведуча розкрила таємниці свого шлюбу: сплять в різних спальнях (відео)

Телеведуча Оксана Гутцайт розповіла про свій шлюб, в якому вона живе вже 24 роки. Виявилось, зараз вони сплять в окремих кімнатах.

Які секрети шлюбу розкрила Гутцайт

"Мені здається, що з віком ти кохаєш більше. Ти вже не кохаєш як людину чи як чоловіка, ти кохаєш як свого родича, не знаю, як частину себе. От якщо подумати, за 24 роки я не бачила чоловіка чи хлопця кращого, ніж мій чоловік. Звісно, ми сваримось, я інколи можу ображатися чи казати, що він невихований, неправильно щось робить", - визнала ведуча.

"Але насправді, дай Боже, щоб ми ще мінімум три рази по 24 (прожили)... Я думаю, що для свого чоловіка в принципі я не бойова подруга, на жаль. А людина, яку треба захищати, оберігати. Можливо, після 24 років я вже не об'єкт сексуального бажання такий прям неймовірний", - також сказала вона.

Гутцайт розповіла про свій шлюб (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

За словами Гутцайт, для неї чоловік - стіна. Адже попри те, що вона намагається бути сильною та самостійною, підтримка коханого надважлива.

Коли ж донька подружжя виросла та з'їхала, вони "розійшлися" в різні спальні. І це, зауважує ведуча, дуже зручно.

"Це ідеально. Я вважаю, що найкраще, що придумало людство: різні спальні, різні ванні кімнати. Це ідеально... Ти виходиш вже на ранок і як в кіно, а ввечері, якщо потрібно, то я прийшла і теж королівна", - вважає Гутцайт.

Також ведуча зізналася, що за всі роки життя з чоловіком не дозволяла собі ходити в туалет, якщо її обранець був поруч. На її думку, це має зберігатися в стосунках до кінця життя.