Відома телеведуча розкрила таємниці свого шлюбу: сплять в різних спальнях (відео)
Телеведуча Оксана Гутцайт розповіла про свій шлюб, в якому вона живе вже 24 роки. Виявилось, зараз вони сплять в окремих кімнатах.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Гутцайт розповіла в інтерв'ю Олексію Суханову.
Які секрети шлюбу розкрила Гутцайт
"Мені здається, що з віком ти кохаєш більше. Ти вже не кохаєш як людину чи як чоловіка, ти кохаєш як свого родича, не знаю, як частину себе. От якщо подумати, за 24 роки я не бачила чоловіка чи хлопця кращого, ніж мій чоловік. Звісно, ми сваримось, я інколи можу ображатися чи казати, що він невихований, неправильно щось робить", - визнала ведуча.
"Але насправді, дай Боже, щоб ми ще мінімум три рази по 24 (прожили)... Я думаю, що для свого чоловіка в принципі я не бойова подруга, на жаль. А людина, яку треба захищати, оберігати. Можливо, після 24 років я вже не об'єкт сексуального бажання такий прям неймовірний", - також сказала вона.
Гутцайт розповіла про свій шлюб (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)
За словами Гутцайт, для неї чоловік - стіна. Адже попри те, що вона намагається бути сильною та самостійною, підтримка коханого надважлива.
Коли ж донька подружжя виросла та з'їхала, вони "розійшлися" в різні спальні. І це, зауважує ведуча, дуже зручно.
"Це ідеально. Я вважаю, що найкраще, що придумало людство: різні спальні, різні ванні кімнати. Це ідеально... Ти виходиш вже на ранок і як в кіно, а ввечері, якщо потрібно, то я прийшла і теж королівна", - вважає Гутцайт.
Також ведуча зізналася, що за всі роки життя з чоловіком не дозволяла собі ходити в туалет, якщо її обранець був поруч. На її думку, це має зберігатися в стосунках до кінця життя.
Що відомо про родину Гутцайт
Чоловік ведучої - Вадим Гутцайт. З 2020 по 2023 рік він був міністром молоді та спорту. А ще обранець телезірки - фехтувальник та олімпійський чемпіон.
Подружжя виховує двох дітей. У 2002 році в них народилася донька Еліна, а у 2010 - син Марко.
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