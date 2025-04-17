Ілон Маск хоче створити "легіон дітей": як він "вербує" матерів

Скільки дітей в Ілона Маска

Станом на квітень 2025 року засновник Tesla є батьком щонайменше 14 дітей від чотирьох жінок, серед яких співачка Grimes, виконавча директорка Neuralink Шивон Зіліс, письменниці Джастін Вілсон та Ешлі Сент-Клер. З останньою Маск зіштовхнувся у публічній битві, коли та намагалася довести батьківство над сином, який народився на початку року.

Ілон Маск та Граймс (фото: Getty Images)

Місія Маска мати "легіон дітей"

Ілон вважає своєю місією порятунок цивілізації від демографічного спаду. На його думку, інтелектуали повинні народжувати якомога більше нащадків, щоб забезпечити майбутнє людства. Про це повідомили інсайдери. Також такі думки він висловлював під час конференції в Саудівській Аравії минулого року.

Маск готовий використовувати сурогатних матерів для досягнення мети, про що нібито писав колишній Ешлі Сент-Клер, коли та була вагітна їхньою дитиною.

"Щоб досягти рівня легіону перед апокаліпсисом, нам доведеться залучити сурогатних матерів", - сказав він.

Для пошуку потенційних мам Маск нібито використовує мережу X, яку придбав у 2022 році.

Як виглядає Ешлі Сент-Клер (фото: instagram.com/realashleystclair)

Як Маск підтримує взаємини з мамами дітей

Він намагається утримувати жінок через юридичні угоди, зокрема про нерозголошення. Комунікацію веде помічник Джаред Бірчалл. Так, Ешлі Сент-Клер пропонували одноразову виплату в розмірі 15 млн доларів та 100 тисяч щомісяця в обмін на мовчання про їхнього сина, поки хлопчику не виповниться 21 рік. Проте вона відмовилася, оскільки не хоче, "щоб син відчував себе таємницею".

Бірчалл застеріг від "законних шляхів", оскільки "це завжди призводить до гіршого результату для цієї жінки, ніж було б в інакшому разі". Проте в підсумку мільярдер нібито пройшов тест на батьківство, який показав збіг в 99,9%.

Як Ілон Маск відреагував на нове розслідування

У відповідь на матеріал про його стратегію розмноження мільярдер опублікував коротку замітку, у якій назвав таблоїд TMZ авторитетнішим джерелом за ділове видання The Wall Street Journal.

Реакція Ілона (скриншот)

Що відомо про роль Маска у житті дітей

Раніше він заявляв, що на ранніх етапах життя не бере активної участі у вихованні. Цю роль він залишає матерям та няням. На його думку, він зможе більше взаємодіяти з дітьми, коли ті стануть старшими.

Ілон також бере дітей у свої ділові поїздки, зокрема з ним часто можна побачити сина X Æ A-Xii від співачки Граймс. Водночас у нього непрості стосунки з трансгендерною донькою Вів'єн, яка розкритикувала його за використання штучного запліднення.

Ешлі Сент-Клер, яка вимагає визнання батьківства та одноосібну опіку, в судових документах зазначала, що мільярдер бачив малюка тричі та ніколи не просив побачитися з сином або його фотографії. Раніше ми розповідали, як Ілона намагався змусити мовчати матір своєї дитини.