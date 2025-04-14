Падіння Маска. Як мільярдер втрачає позиції в команді Трампа

З поверненням Дональда Трампа у Білий дім мільярдер та візіонер Ілон Маск отримав небачений вплив на американську політику. Та зараз його позиції дедалі більше слабнуть.

РБК-Україна розповідає, чому у Маска виникли проблеми і чи можуть вони призвести до його розриву з Трампом.

Головне:

Чому в Маска виникли протиріччя з консервативними членами команди Трампа?

Як на Маска тиснуть політичні супротивники Трампа?

Яким може бути політичне майбутнє Маска коли він покине Департамент державної ефективності уряду?

Конфлікти Маска з командою Трампа

Повідомлення про те, що Ілон Маск дратує інших членів команди Трампа, почали з'являтися практично одразу після інавгурації президента США.

Як повідомляли джерела NBC, Маск поводив себе як співпрезидент, більше того, дбав, аби всі це знали. Мільярдер практично не відходив від Трампа і навіть оселився в його резиденції Мар-а-Лаго.

Перший серйозний конфлікт з Маском виник у грудні минулого року через міграційну політику.

Маск, як підприємець і засновник Tesla та SpaceX, підтримує залучення кваліфікованих робітників з-за кордону, особливо в технологічній сфері. Ця позиція відображає його особистий досвід як іммігранта з Південної Африки.

Водночас значна частина прихильників Трампа, особливо з консервативного крила, виступає за жорсткі обмеження імміграції, включаючи скорочення як нелегальної, так і легальної міграції. Зокрема, це заступник голови апарату Білого дому з політичних питань Стівен Міллер, держсекретар Марко Рубіо та радник Трампа з торгівлі та виробництва Пітер Наварро.

Цей конфлікт до кінця так і не вирішено, політика Трампа щодо мігрантів, попри яскраві депортації нелегалів, лише напрацьовується. Тож суперечки щодо мігрантів час від часу виходять у публічну площину та накладається на інші протиріччя.

Ще одна сфера, де інтереси Маска суперечать консерваторам з оточення Трампа – зовнішня торгівля. Його компанія Tesla значною мірою залежить від міжнародних постачальників, зокрема з Китаю, де виробляються важливі компоненти електрокарів – акумулятори та електроніка. Тарифи підвищать їх вартість, а це своєю чергою збільшить витрати виробництва в США і може знизити конкурентоспроможність Tesla на світовому ринку.

Маск особисто намагався переконати Трампа відмовитися від нових мит на імпорт з Китаю, повідомляє The Washington Post. Втім, лише з частковим успіхом. Трамп запроваджує все нові й нові обмеження проти Китаю, але поставив на паузу торгову війну проти всього іншого світу. Не тільки Маск, а й більшість американського бізнесу проти різкого підвищення тарифів. Тож в цьому випадку мільярдер виступає швидше їх рупором.

На цьому тлі стався новий публічний конфлікт Маска з Пітером Наварро – той назвав мільярдера "збирачем автівок", а Маск обізвав радника Трампа "придурком, дурнішим за мішок з цеглою".

Крім того, позиції Маска підірвали й результати виборів до Верховного суду штату Вісконсін. Ця ніби суто локальна подія викликала неабиякий ажіотаж у Штатах, Маск називав ці вибори важливими для "всієї цивілізації" і вклав понад 20 мільйонів доларів у кампанію кандидата від республіканців Брета Шимела – однак той програв демократці Сьюзан Кроуфорд, що в ЗМІ назвали особистою поразкою самого Маска.

Але куди важливіше, що у Маска почалися проблеми системного характеру з американською державною машиною.

Маск проти "глибинної держави"

В команді Трампа Маск очолює Департамент ефективності уряду (DOGE). На цій посаді він робить для Трампа важливу брудну роботу – влаштовує чистки державного апарату. Мова йде про звільнення сотень тисяч державних службовців.

З одного боку, це таки скорочує державні витрати та оптимізує багато процесів. З іншого – руйнує так звану "глибинну державу", яка через бюрократичні процедури блокувала багато ініціатив Трампа під час першого президентства. Але водночас десятиліттями забезпечувала стабільну роботу американського державного механізму, попри будь-які політичні пертурбації.

Не завжди продумані дії співробітників DOGE призвели до паралічу в роботі деяких державних органів. Так, фактично припинили працювати Бюро із захисту прав споживачів у фінансовій сфері, Міжвідомча рада США з питань бездомності та ряд інших органів. При цьому, законність багатьох дій DOGE є сумнівною і вони оскаржуються в судах.

Разом з тим, Маск став зручним об'єктом для критики з боку демократів через низку резонансних дій: від нацистських жестів на мітингах до втручання у внутрішню політику європейських країн.

Атака на Маска йде з кількох напрямків. Перший – публічний. В рамках руху #TeslaTakedown активісти закликають продавати свої електрокари, аби спричинити збитки для однієї з головних компаній Маска. Протягом березня по багатьох штатах США прокотилися протести проти дій мільярдера, часто біля салонів Tesla. Подекуди доходило навіть до підпалів.

Ще один напрямок атаки стосується конфлікту інтересів. Компанія SpaceX, яка належить Маску, має низку контрактів із Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА). Водночас в рамках діяльності DOGE люди Маска отримали доступ до таємних даних та до інформації про конкурентів SpaceX, що є очевидним конфліктом інтересів. Відповідне питання порушили члени Палати представників Конгресу США від Демократичної партії.

Нарешті третій напрямок атаки – юридичний і найбільш небезпечний для Маска.

Мільярдер очолює DOGE як "спеціальний державний службовець". Згідно із законодавством США, у цьому статусі Маск може виконувати обов’язки не більше 130 днів протягом календарного року. Але допускається повторне призначення на цю роль. 77 конгресменів-демократів направили Трампу відповідного листа з цього приводу.

"Ми закликаємо вашу адміністрацію негайно оприлюднити заяву, в якій буде зазначено, що Маск залишить посаду і передасть усі повноваження з прийняття рішень, як це передбачено законом, не пізніше 30 травня", – йдеться в листі.

Що чекає на Маска далі

За даними Politico, наприкінці березня Трамп повідомив своєму оточенню, що Маск скоро покине DOGE. Це кілька разів публічно допускав і сам мільярдер. Та схоже, що Маск і надалі зберігає хороші відносини з президентом США.

"Ілон мені взагалі не потрібен, він мені просто подобається", - заявив Трамп журналістам 10 квітня.

Та в цілому, політичне майбутнє Маска залежить від кількох факторів: результатів роботи DOGE, подальшої його активності в медіа і соцмережах та – мабуть, найголовніше – від здатності зберегти близькі стосунки з Трампом.

Навіть після можливої відставки з DOGE Маск і надалі зможе використовувати свою платформу X для формування політичного дискурсу, але його політична вага може зменшитися без офіційної посади. Імовірно, також Маск буде використовувати набутий політичний капітал для лобіювання інтересів своїх компаній.

Однак суперечливі заяви та дії Маска можуть зашкодити республіканцям утримати контроль над Конгресом на проміжних виборах 2026 року. Тому виключати, що Трамп в якийсь момент пожертвує Маском, якщо той стане надто великим "тягарем", також не можна.