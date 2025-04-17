Илон Маск хочет создать "легион детей": как он "вербует" матерей

Сколько детей у Илона Маска

По состоянию на апрель 2025 года основатель Tesla является отцом по меньшей мере 14 детей от четырех женщин, среди которых певица Grimes, исполнительный директор Neuralink Шивон Зилис, писательницы Джастин Уилсон и Эшли Сент-Клер. С последней Маск столкнулся в публичной битве, когда та пыталась доказать отцовство над сыном, который родился в начале года.

Илон Маск и Граймс (фото: Getty Images)

Миссия Маска иметь "легион детей"

Илон считает своей миссией спасение цивилизации от демографического спада. По его мнению, интеллектуалы должны рожать как можно больше потомков, чтобы обеспечить будущее человечества. Об этом сообщили инсайдеры. Также такие мысли он высказывал во время конференции в Саудовской Аравии в прошлом году.

Маск готов использовать суррогатных матерей для достижения цели, о чем якобы писал бывшей Эшли Сент-Клер, когда та была беременна их ребенком.

"Чтобы достичь уровня легиона перед апокалипсисом, нам придется привлечь суррогатных матерей", - сказал он.

Для поиска потенциальных мам Маск якобы использует сеть X, которую приобрел в 2022 году.

Как выглядит Эшли Сент-Клер (фото: instagram.com/realashleystclair)

Как Маск поддерживает отношения с мамами детей

Он пытается удерживать женщин через юридические соглашения, в частности о неразглашении. Коммуникацию ведет помощник Джаред Бирчалл. Так, Эшли Сент-Клер предлагали единовременную выплату в размере 15 млн долларов и 100 тысяч ежемесячно в обмен на молчание об их сыне, пока мальчику не исполнится 21 год. Однако она отказалась, поскольку не хочет, "чтобы сын чувствовал себя тайной".

Бирчалл предостерег от "законных путей", поскольку "это всегда приводит к худшему результату для этой женщины, чем было бы в ином случае". Однако в итоге миллиардер якобы прошел тест на отцовство, который показал совпадение в 99,9%.

Как Илон Маск отреагировал на новое расследование

В ответ на материал о его стратегии размножения миллиардер опубликовал короткую заметку, в которой назвал таблоид TMZ более авторитетным источником, чем деловое издание The Wall Street Journal.

Реакция Илона (скриншот)

Что известно о роли Маска в жизни детей

Ранее он заявлял, что на ранних этапах жизни не принимает активного участия в воспитании. Эту роль он оставляет матерям и няням. По его мнению, он сможет больше взаимодействовать с детьми, когда те станут старше.

Илон также берет детей в свои деловые поездки, в частности с ним часто можно увидеть сына XÆ A-Xii от певицы Граймс. В то же время у него непростые отношения с трансгендерной дочерью Вивьен, которая раскритиковала его за использование искусственного оплодотворения.

Эшли Сент-Клер, которая требует признания отцовства и единоличную опеку, в судебных документах отмечала, что миллиардер видел малыша трижды и никогда не просил увидеться с сыном или его фотографии. Ранее мы рассказывали, как Илон пытался заставить молчать мать своего ребенка.