14 дітей за 20 років: що відомо про нащадків Ілона Маска (фото)

Ілон Маск, відомий підприємець і мільярдер, є батьком 14-ти дітей від чотирьох різних жінок. Проте не з усіма дітлахами винахідник зміг знайти спільну мову, а проблеми деяких з них, за словами його колишньої, відомий тато взагалі ігнорує.

За 20 років у Ілона Маска народилося 14 дітей. Мамами стали канадська письменниця Джастін Вілсон, співачка Граймс, письменниця Ешлі Сент Клер та директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink Шивон Зіліс.

Діти Ілона Маска від Джастін Вілсон

Вперше Ілон Маск став батьком у 2002 році, коли його колишня дружина, канадська письменниця Джастін Вілсон, народила їхнього сина Неваду Александра. Проте малюк трагічно помер у 10-тижневому віці. Згодом у пари народилося ще п’ятеро дітей: близнюки Вівіан і Гріффін та трійнята Кай, Саксон і Деміан. Пара розлучилася у 2008 році після семи років шлюбу.

Донька Ілона Маска Вівіан (фото: instagram.com/vivllainous)

Діти Ілона Маска від співачки Граймс

Епатажна артистка народила від власника Tesla у 2020 році. Тоді вона оголосила про народження їхнього першого спільного сина - X Æ A-12. Також колишня пара виховує дочку Екзу Дарк Сідераел і сина Текно Мекканікуса.

Донька Ілона Маска Екза (фото: x.com/grimezsz)

Діти Ілона Маска від Ешлі Сент Клер

У вересні 2024-го Ешлі та Ілон стали батьками спільної дитини. Жінка воліє приховувати малюка через небезпеку від ненависників Маска. У лютому 2025-го вона звернулася до суду з метою визнати мільярдера батьком та встановити одноосібну опіку. За словами письменниці, їхній роман тривав від травня 2023 року до початку 2024 року.

Ешлі Сент Клер (фото: instagram.com/realashleystclair)

Діти Ілона Маска від Шивон Зіліс

Маск таємно став батьком близнюків - сина Страйдера та доньки Азур - від Шивон Зіліс у листопаді 2021 року. У лютому 2024-го у пари народилася донька Аркадія. А вже в 2025-му Зіліс оголосила про народження ще однієї спільної дитини - сина Селдона Лікурга.

Старші діти Ілона Маска від Шивон Зіліс (фото: x.com/shivon)

Непрості стосунки Ілона Маска з дітьми

Особливо складні стосунки Ілон Маск має з донькою Вівіан, яка здійснила трансгендерний перехід у 2022 році. Вона відмовилася від прізвища мільярдера, оскільки "не хоче мати жодного зв’язку з біологічним батьком".

Влітку 2024-го Маск заявив, що його син помер і він нібито обманом був змушений підтримати рішення про зміну статі. Своєю чергою Вівіан зазначила, що батько майже не був присутній у її житті, тому не може знати, якою вона є і була.

"Він був присутній, можливо, 10% часу. І це ще щедра оцінка. Він мав спільну опіку, але фактично не брав у ній участі", - сказала Вівіан в інтерв’ю NBC News.

Цікаво, що дівчину підтримала співачка Граймс у соцмережах. Вона й сама останнім часом скаржиться на байдужу поведінку Маска щодо дітей. Так, в мережі Х артистка звернулася до мільярдера з проханням не ігнорувати проблеми здоров’я їхньої спільної дитини. Проте не уточнила, про кого з нащадків йдеться. Згодом вона видалила повідомлення.

"Будь ласка, відреагуй на проблеми зі здоров'ям у нашої дитини. Мені шкода робити це публічно, але ігнорувати цю ситуацію більше неприпустимо. Якщо ти не хочеш зі мною розмовляти, будь ласка, признач когось, хто зможе. Це терміново, Ілоне", - написала 20 лютого Граймс в Х.

Вона також критикувала рішення мільярдера брати їхнього сина X Æ A-12 на політичні зустрічі, зокрема в Білому домі.

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