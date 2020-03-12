Игра на чувствах? Меган Маркл расплакалась во время прощания с персоналом

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл пустила слезу, когда уезжала в Канаду

Меган Маркл расплакалась во время прощания с королевским персоналом, когда уезжала из Великобритании в Канаду. Помощники тесно работали с ее семьей на протяжении длительного времени, потому, возможно, слезы Меган были искренними, передает The Telegraph.

35-летний Гарри не поехал вместе с Меган и остался в Британии, чтобы разрешить некоторые моменты. Ведь за Сассекским сохранились вполне заслуженные звания майора, лейтенант-коммандера и командира эскадрильи.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

От Кейт Миддлтон и принца Уильяма Сассекские все время держались в стороне, что опять-таки вызывает некоторые вопросы. Скорее всего, это не особо тревожит Гарри и Меган, ведь у них уже есть сеть известных друзей в Северной Америке. Так в поддержку Маркл выступают Опра Уинфри, Мишель Обама, Эллен Дедженерес и Джордж Клуни.

Цифровой канал, базирующийся в Северной Америке, недавно транслировал документальный фильм, в котором утверждалось, что именно "расизм" заставил Меган покинуть Великобританию.

Напомним, что Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула и унизила принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри вынуждены решать новые неприятности, ведь правительство Канады в ближайшие несколько недель намерено перестать предоставлять услуги охраны герцогам Сассекским.