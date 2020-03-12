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Гра на почуттях? Меган Маркл розплакалася під час прощання з персоналом

STYLERПерсони    12.03.2020 - 07:45
Гра на почуттях? Меган Маркл розплакалася під час прощання з персоналом
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл пустила сльозу, коли їхала в Канаду

Меган Маркл розплакалася під час прощання з королівським персоналом, коли їхала з Великобританії в Канаду. Помічники тісно працювали з її сім'єю протягом тривалого часу, тому, можливо, сльози Меган були щирими, передає The Telegraph.

35-річний Гаррі не поїхав разом з Меган і залишився в Британії, щоб вирішити деякі моменти. Адже за Сассекським збереглися цілком заслужені звання майора та лейтенант-командера.

Гра на почуттях? Меган Маркл розплакалася під час прощання з персоналомМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Від Кейт Міддлтон і принца Вільяма Сассекські весь час трималися в стороні, що знову-таки викликає деякі питання. Можливо, це не особливо турбує Гаррі і Меган, адже у них вже є мережа відомих друзів в Північній Америці. Так в підтримку Маркл виступають: Опра Уїнфрі, Мішель Обама, Еллен Дедженерес і Джордж Клуні.

Цифровий канал, який базується в Північній Америці, недавно транслював документальний фільм, в якому стверджувалося, що саме "расизм" змусив Меган покинути Великобританію.

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекським.

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