Игорь Верник попал в больницу: появился официальный диагноз

Игорь Верник (фото: film.ru)

Российский актер Игорь Верник прошел обследование в Боткинской больнице

Игорь Верник попал в больницу из-за плохого самочувствия. Как выяснилось, причиной обращения к медикам 56-летнего советского, российского актера и шоумена стало обострение остеохондроза. Об этом сообщил брат артиста, телеведущий Вадим Верник, передают росСМИ.

8 ноября в пятницу актера прямо из МХТ имени Чехова повезли в Боткинскую больницу. Как выяснилось, Вернику там "сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой", поскольку оснований для госпитализации артиста не обнаружилось.

В МХТ имени Чехова сообщили, что теперь отмененный спектакль с участием Игоря Верника переносится на 31 января 2020 года.

Стоит напомнить, что актер попросил вызвать докторов из-за резких болей. Кроме того, у него начала неметь нога. После врачебного осмотра и оказания первой помощи, Верника забрали в больницу.

Игорь Верник (фото: instagram.com/ivernik)

Как стало известно, инцидент произошел во время репетиции спектакля.

Ранее мы писали, что известная актриса Кэтрин Денев была экстренно госпитализирована. Врачами была названа причина, по которой актриса осталась в клинике.