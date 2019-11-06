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Госпитализация Катрин Денев: названа причина

STYLERПерсоны    06.11.2019 - 21:51
Госпитализация Катрин Денев: названа причина
Катрин Денев госпитализирована в Париже (Фото: digitalspy.com)

76-летняя культовая актриса продолжает сниматься в кино

Легендарная французская актриса и певица Катрин Денев была экстренно госпитализирована в Париже по причине ишемического инсульта. Об этом пишет AFP со ссылкой на родственников звезды.

Отметим, что ранее в СМИ озвучивалось предположение, что знаменитость попала в больницу из-за усталости.

Так, 76-летняя культовая актриса не смотря на свой солидный возраст продолжает съемку в картинах. В частности, в декабре 2019 года должна выйти на экраны драма Хирокадзу Корээда "Правда", в котором Денев исполняет главную роль. А сейчас она работает над фильмом режиссера Эмманюэля Берко "При ее жизни", который выйдет в 2020 году.

Госпитализация Катрин Денев: названа причина

Катрин Денев (Фото: wikimedia.org)

После того, как киноактриса была госпитализирована в одну из клиник французской столицы в ночь на 6 ноября, врачи диагноз не озвучили.

Как рассказали близкие Денев, она попала в больницу в серьезном состоянии. Также была необходимость в проведении глубоких обследований.

Картиной, которая стала знаковой для Катрин Денев и принесла ей мировую известность, стала музыкальная мелодрамма "Шербургские зонтики" (1964). Через год она опять добилась триумфа после исполнения главной роли в психологическом триллере Романа Поланского "Отвращение".

Госпитализация Катрин Денев: названа причина

Катрин Денев (Фото: кадр из фильма "Шербургские зонтики")

Катрин Денев разведена - ее бывший муж Дэвид Бейли был фотографом. У актрисы двое детей - сын Кристиан Вадим и дочь Кьяра Мастроянни - и пять внуков.

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