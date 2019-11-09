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Ігор Верник потрапив у лікарню: з'явився офіційний діагноз

STYLERПерсони    09.11.2019 - 15:12
Ігор Верник потрапив у лікарню: з'явився офіційний діагноз
Ігор Верник (фото: film.ru)

Російський актор Ігор Верник пройшов обстеження в Боткінській лікарні

Ігор Верник потрапив у лікарню через погане самопочуття. Як з'ясувалося, причиною звернення до медиків 56-річного радянського, російського актора і шоумена стало загострення остеохондрозу. Про це повідомив брат артиста, телеведучий Вадим Верник, передають росЗМІ.

8 листопада в п'ятницю актора прямо з МХТ імені Чехова повезли до Боткінської лікарні. Як з'ясувалося, Вернику там "зробили обстеження, знеболюючий укол і відпустили додому", оскільки підстав для госпіталізації артиста не виявилося.

У МХТ імені Чехова повідомили, що тепер скасований спектакль з участю Ігоря Верника переноситься на 31 січня 2020 року.

Варто нагадати, що актор попросив викликати лікарів через різкий біль. Крім того, у нього почала німіти нога. Після лікарського огляду та надання першої допомоги, Верника забрали в лікарню.

Ігор Верник потрапив у лікарню: з'явився офіційний діагноз

Ігор Верник (фото: instagram.com/ivernik)

Як стало відомо, інцидент стався під час репетиції вистави.

Раніше ми писали, що відома акторка Кетрін Деньов була екстрено госпіталізована. Лікарями була названа причина, по якій актриса залишилася в клініці.

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Новини України Игорь Верникгоспитализацияактер
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