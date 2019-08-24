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Актер Петр Мамонов попал в реанимацию: что произошло

STYLERПерсоны    24.08.2019 - 21:16
Актер Петр Мамонов попал в реанимацию: что произошло
Петр Мамонов попал в реанимацию - состояние артиста (коллаж РБК-Украина)

Петр Мамонов находится в тяжелом состоянии

Петр Мамонов, известный российский музыкант и актер, попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщили близкие знаменитости на его официальной странице в Facebook.

Состояние 68-летнего артиста оценивается как тяжелое. В посте на Facebook говорится, что все ближайшие выступления Мамонова отменены.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", - сказано в соцсети.

Актер Петр Мамонов попал в реанимацию: что произошло

Петр Мамонов попал в реанимацию – состояние артиста (скриншот: facebook.com/mamonovpetr)

Как передают российские СМИ, жена музыканта Ольга подтвердила информацию о госпитализации.

"Он в Первой градской больнице, в реанимации. Это произошло вот сейчас ночью. Еле из деревни выехали, приехали в Москву и тут вызвали скорую, чтобы попасть в хорошую больницу. Инфаркт миокарда, врачи все возможное делают", - рассказала она "Открытым медиа".

Актер Петр Мамонов попал в реанимацию: что произошло

Петр Мамонов попал в реанимацию – состояние артиста (фото: facebook.com/mamonovpetr)

Напомним, что ранее поп-звезду 80-х экстренно прооперировали в Москве.

Также мы писали, что Юрия Шатунова экстренно госпитализировали.

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