Идут позади жертвы: в Киеве орудуют наглые воры-подростки (видео 18+)

В самом центре Киева на улицах орудует группа подростков, которые обворовывают проходящих людей. Несовершеннолетние работают по такой схеме: они идут позади жертвы, а потом один из них незаметно сзади вытаскивает кошелек. Это длится уже на протяжении нескольких дней и у молодых людей абсолютно нет совести. Они продолжают нагло себя вести, несмотря на камеры. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Уже третий день подряд наблюдаю, как эта стая промышляет в самом центре города. Всей толпой они идут позади жертвы, а потом один из них (всегда разный) пристраивается позади жертвы и обворовывает ее. Вчера уже просто лопнуло терпение. Берегите себя и свои вещи от этой безнаказанной сволочи", - говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве воруют подростки (Киев Оперативный)

Пользователи в комментариях возмутились, почему же бездействует полиция.