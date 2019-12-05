Йдуть позаду жертви: у Києві орудують нахабні злодії-підлітки (відео 18+)

В самому центрі Києва на вулицях орудує група підлітків, які обкрадають людей, що проходять. Неповнолітні працюють за такою схемою: вони йдуть позаду жертви, а потім один з них непомітно ззаду витягає гаманець. Це триває вже протягом декількох днів і у молодих людей абсолютно немає совісті. Вони продовжують нахабно поводитися, незважаючи на камери. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Вже третій день поспіль спостерігаю, як ця зграя промишляє в самому центрі міста. Всією юрбою вони йдуть позаду жертви, а потім один з них (завжди різний) прилаштовується позаду жертви і обкрадає її. Вчора вже просто урвався терпець. Бережіть себе і свої речі від цієї безкарною сволоти", - йдеться в повідомленні.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

У Києві крадуть підлітки (Київ Оперативний)

Користувачі в коментарях обурилися, чому ж не діє поліція.