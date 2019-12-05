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Йдуть позаду жертви: у Києві орудують нахабні злодії-підлітки (відео 18+)

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У центрі Києва підлітки обкрадають проходячих повз людей

В самому центрі Києва на вулицях орудує група підлітків, які обкрадають людей, що проходять. Неповнолітні працюють за такою схемою: вони йдуть позаду жертви, а потім один з них непомітно ззаду витягає гаманець. Це триває вже протягом декількох днів і у молодих людей абсолютно немає совісті. Вони продовжують нахабно поводитися, незважаючи на камери. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Вже третій день поспіль спостерігаю, як ця зграя промишляє в самому центрі міста. Всією юрбою вони йдуть позаду жертви, а потім один з них (завжди різний) прилаштовується позаду жертви і обкрадає її. Вчора вже просто урвався терпець. Бережіть себе і свої речі від цієї безкарною сволоти", - йдеться в повідомленні.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

У Києві крадуть підлітки (Київ Оперативний)

Користувачі в коментарях обурилися, чому ж не діє поліція.

  • Ми йшли з подругою по вул.Леонтовича, в бік Володимирського собору! вони тихенько ззаду прилаштувалися і відкрили мені сумку, благо подруга швидко зреагувала! Вони взагалі безстрашні, після того, як ми їх помітили, вони ще обматюкали і спокійно пішли далі. Я тільки зараз зрозуміла, що треба було викликати поліцію, але тоді був шок і всю трясло.
  • А поліція шо?
  • На Андріївському теж промишляють,саме за такою схемою（прилаштовуються за спиною і відкривають сумки,рюкзаки）.Донька минулого тижня ось так трохи не позбулася гаманця.Вчасно відчула важкість за спиною і в рюкзаку блискавка погано відкривається.Так що будьте обережні.З ними ходить жінка .Всі вони ромської національності.

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