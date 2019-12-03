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В Запорожье устроили жесткий самосуд над вором (видео)

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 17:24
В Запорожье устроили жесткий самосуд над вором (видео)
В Запорожье жестко наказали вора (Коллаж РБК-Украина)

В Запорожье люди применили физическую силу против вора, который обворовывал пенсионерок

В Запорожье люди устроили самосуд над мужчиной, который обворовывал пенсионерок. Вора решили наказать применением физической силы, не дожидаясь полиции. Инцидент произошел в районе Бабурки. Злоумышленника зовут Виталий, он признался, что работает на стройке, а деньги нужны были на подарок жене.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье" (its_zp).

В Запорожье жестко наказали вора (YouTube)

В ролике показано, как вора бьют по голове, он постоянно уворачивается и закрывает лицо капюшоном куртки.

В комментариях пользователи отметили, что если бы полиция работала хорошо, такого бы рукоприкладства со стороны людей не было.

  • Реформа полиции в действии. Иначе кроме как самосуд другой управы нету, спасибо за "Нову Полицию".

Как мы ранее писали, в Киеве люди решили сами наказать наглого вора, который ограбил пожилого мужчину. Инцидент произошел на улице Огиенка, недалеко от ТЦ "Европорт". Злоумышленник украл у дедушки еду и кошелек. Люди устроили самосуд и применили физическую силу, а потом вызвали полицейских.

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