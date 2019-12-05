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Идут позади жертвы: в Киеве орудуют наглые воры-подростки (видео 18+)

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 19:04
Идут позади жертвы: в Киеве орудуют наглые воры-подростки (видео 18+)
В Киеве орудуют воры-подростки (фото из открытых источников)

В центре Киева подростки обворовывают проходящих мимо людей

В самом центре Киева на улицах орудует группа подростков, которые обворовывают проходящих людей. Несовершеннолетние работают по такой схеме: они идут позади жертвы, а потом один из них незаметно сзади вытаскивает кошелек. Это длится уже на протяжении нескольких дней и у молодых людей абсолютно нет совести. Они продолжают нагло себя вести, несмотря на камеры. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Уже третий день подряд наблюдаю, как эта стая промышляет в самом центре города. Всей толпой они идут позади жертвы, а потом один из них (всегда разный) пристраивается позади жертвы и обворовывает ее. Вчера уже просто лопнуло терпение. Берегите себя и свои вещи от этой безнаказанной сволочи", - говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

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Пользователи в комментариях возмутились, почему же бездействует полиция.

  • Мы шли с подругой по ул.Леонтовича, в сторону Владимирского собора! они тихонько сзади пристроились и открыли мне сумку, благо подруга быстро среагировала! Они вообще бесстрашные, после того, как мы их заметили, они ещё обматерили и спокойно пошли дальше. Я только сейчас поняла, что надо было вызвать полицию, но тогда был шок и всю трясло.
  • А поліція шо?
  • На Андреевском тоже промышляют,именно по такой схеме（пристраиваются за спиной и открывают сумки,рюкзаки）.Дочка на прошлой неделе вот так чуть не лишилась кошелька.Вовремя почувствовала тяжесть за спиной и в рюкзаке молния плохо открывается.Так что будьте осторожны.С ними ходит женщина .Все они ромской национальности.

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