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Идиот! Королевскую снова осыпали мукой в Славянске (видео)

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 08:38
Идиот! Королевскую снова осыпали мукой в Славянске (видео)
Наталью Королевскую осыпали мукой в Славянске (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардеп Наталья Королевская баллотировалась в Раду по спискам "ОПЗЖ"

Наталью Королевскую, которая принимала участие в парламентских выборах 2019, неизвестный осыпал мукой в Славянске Донецкой области. Инцидент произошел около здания окружного админсуда, в котором партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" оспаривает результаты голосования. Видео опубликовано на YouTube-канале издания "ОстроВ".

Отметим, что это уже не первый подобный эксцесс с Королевской в Славянске - в 2016 году ее облили зеленкой и забросали яйцами во время праздничного шествия ветеранов.

Народный депутат 8-го созыва, которая баллотировалась в Раду по спискам этой политсилы под 4-м номером, под судом готовилась выйти в телеэфир. Когда она стояла перед камерой, к ней подошел молодой человек в черной балаклаве пакетом, и просто высыпал на Королевскую муку.

Охранник депутата быстро среагировал, подскочил и закрыл собой Королевскую, однако мука на нее все же попала. 

 

Наталью Королевскую осупали мукой в Словянске (Фото: скриншот)

На видео запечатлено, как бывшая "регионалка", отряхивая от муки розовую рубашку, синие брюки и белую кепку, не сдержала эмоции после инцидента:

"Идиот!" - кратко бросила она. 

Отметим, что по результатам внеочередных парламентских выборов кандидат от "ОПЗЖ" на 52-м избирательном округе в Торецке Олег Погодин получил 26%, уступив кандидату от "Батькивщины" Евгению Яковенко, за которого проголосовали 28,96%. 

 Видео: YouTube / ОстроВ

Как сообщалось ранее, Королевская, как и ряд других нардепов предыдущего созыва, по итогам выборов проходит в Раду.

Напомним, Наталья Королевская 23 апреля родила сына. У семейной пары Натальи и Юрия Солода это уже третий ребенок. 

Добавим, что в 2017 году неизвестные облили Королевскую зеленкой, после чего врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили у нее химический ожог роговицы и конъюнктивы левого глаза, а также частичную потерю зрения

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